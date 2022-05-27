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  4. Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti

27.05.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Meryem rolü ile oyunculuk kariyerinde çıkış yakalayan Sevilay Gültekin, aktif olarak kullandığı Instagram hesabı üzerinden annesini paylaştı. Aralarındaki benzerlik dikkat çekti.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti

Sevilay Gültekin, Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Meryem rolü ile oldukça konuşulmuştu. Dizide Rıfat'ı reddetmesiyle, gerçek hayatta seyircilerden çok sayıda mesaj alan Gültekin, magazin gündeminde uzun süre yer almıştı. Son zamanların parlayan oyuncularından biri olan Gültekin, sosyal medya hesabından annesini paylaştı.

ANNESİYLE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada 42 bin takipçisi olan Sevilay Gültekin, Instagram hesabının hikaye kısmından annesini paylaştı ve, "Anam nihayet benimle dışarı çıkabildi" diye yazdı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti

Gültekin ile annesi arasındaki benzerlik dikkat çekti.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti

Geçtiğimiz aylarda rolü gereği Rıfat'ı reddeden Gültekin, sosyal medyadan çokça hakaret içerikli mesajlar aldığını söylemişti.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti

Gültekin o mesajlara isyan ederek, "24 yaşındayım. Bir oyuncu olarak işimi yaptım diye 50 yaşındaki adamdan da hakaret duyuyorum 15 yaşındaki çocuktan da. Dizi, sinema denen şey iyi vakit geçirin diye vardır, kendinizi de başkalarını da kanser edin diye değil." diye yazmıştı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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