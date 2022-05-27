Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti

Sevilay Gültekin, Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Meryem rolü ile oldukça konuşulmuştu. Dizide Rıfat'ı reddetmesiyle, gerçek hayatta seyircilerden çok sayıda mesaj alan Gültekin, magazin gündeminde uzun süre yer almıştı. Son zamanların parlayan oyuncularından biri olan Gültekin, sosyal medya hesabından annesini paylaştı.

ANNESİYLE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada 42 bin takipçisi olan Sevilay Gültekin, Instagram hesabının hikaye kısmından annesini paylaştı ve, "Anam nihayet benimle dışarı çıkabildi" diye yazdı.

Gültekin ile annesi arasındaki benzerlik dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda rolü gereği Rıfat'ı reddeden Gültekin, sosyal medyadan çokça hakaret içerikli mesajlar aldığını söylemişti.

Gültekin o mesajlara isyan ederek, "24 yaşındayım. Bir oyuncu olarak işimi yaptım diye 50 yaşındaki adamdan da hakaret duyuyorum 15 yaşındaki çocuktan da. Dizi, sinema denen şey iyi vakit geçirin diye vardır, kendinizi de başkalarını da kanser edin diye değil." diye yazmıştı.



