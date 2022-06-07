Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin pozuyla büyüledi! "Rıfat görmesin"

Genç yeteneklerden biri olan Sevilay Gültekin, Gönül Dağı dizisindeki Meryem rolüyle büyük ses getirdi. Bu diziyle oyunculuk kariyerinde başarılı bir çıkış yakalayan Gültekin, şimdilerde pozlarıyla gündeme gelmeye başladı.

POZUYLA BÜYÜLEDİ

24 yaşındaki Sevilay Gültekin sosyal medya hesabından paylaştığı pozunda makyajı ve güzelliğiyle dikkat çekti.

Genç oyuncunun o pozuna, "Rıfat görmesin", "Nasıl da melek" gibi yorumlar geldi.

Gönül Dağı'ndaki gözleri görmeyen Meryem rolüyle beğeni topladı.

Bu rolü nedeniyle birçok seyirci, Sevilay Gültekin'in gerçekten kör olup olmadığını araştırmış ve sosyal medyada gündem haline getirmişti.





