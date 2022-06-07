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Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin pozuyla büyüledi! "Rıfat görmesin"

07.06.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Gönül Dağı'nda Meryem rolünü canlandıran Sevilay Gültekin, sosyal medya paylaşımlarıyla göze çarpan isimlerden biri haline geldi. Gültekin, son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin pozuyla büyüledi! "Rıfat görmesin"

Genç yeteneklerden biri olan Sevilay Gültekin, Gönül Dağı dizisindeki Meryem rolüyle büyük ses getirdi. Bu diziyle oyunculuk kariyerinde başarılı bir çıkış yakalayan Gültekin, şimdilerde pozlarıyla gündeme gelmeye başladı.

POZUYLA BÜYÜLEDİ

24 yaşındaki Sevilay Gültekin sosyal medya hesabından paylaştığı pozunda makyajı ve güzelliğiyle dikkat çekti.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin pozuyla büyüledi!

Genç oyuncunun o pozuna, "Rıfat görmesin", "Nasıl da melek" gibi yorumlar geldi.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin pozuyla büyüledi!

Gönül Dağı'ndaki gözleri görmeyen Meryem rolüyle beğeni topladı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin pozuyla büyüledi!

Bu rolü nedeniyle birçok seyirci, Sevilay Gültekin'in gerçekten kör olup olmadığını araştırmış ve sosyal medyada gündem haline getirmişti.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin pozuyla büyüledi!

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin pozuyla büyüledi!

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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