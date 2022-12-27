Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin sütyensiz pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı

Gönül Dağı dizisinden ayrıldığı konuşulan genç yıldız Sevilay Gültekin, kameralar ardındaki görüntüsüyle sık sık yorum yağmuruna tutuluyor. Dizideki profilinden oldukça farklı bir imaj çizen Sevilay Gültekin, derin göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

25 yaşındaki oyuncu, mini kareli gömleğinin altına hiçbir şey giymemeyi tercih etti.

Gültekin'in iddialı pozuna ''Üşümüyor musun?'' gibi pek çok yorum yapıldı.

Genç oyuncu, ''Gönül Dağı'ndan ayrıldın mı?'' sorularına ''Şu an her şey belirsiz'' yanıtını vermişti.

Sevilay Gültekin daha önce Yeni Gelin ve Elimi Bırakma dizilerinde rol almıştı.

Instagram'da epey aktif olan Gültekin'in 50 bin takipçisi mevcut.



