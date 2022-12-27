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Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin sütyensiz pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı

27.12.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği Meryem karakteriyle ünlenen güzel oyuncu Sevilay Gültekin, Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin sütyensiz pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı

Gönül Dağı dizisinden ayrıldığı konuşulan genç yıldız Sevilay Gültekin, kameralar ardındaki görüntüsüyle sık sık yorum yağmuruna tutuluyor. Dizideki profilinden oldukça farklı bir imaj çizen Sevilay Gültekin, derin göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin sütyensiz pozlarını paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

25 yaşındaki oyuncu, mini kareli gömleğinin altına hiçbir şey giymemeyi tercih etti.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin sütyensiz pozlarını paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Gültekin'in iddialı pozuna ''Üşümüyor musun?'' gibi pek çok yorum yapıldı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin sütyensiz pozlarını paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Genç oyuncu, ''Gönül Dağı'ndan ayrıldın mı?'' sorularına ''Şu an her şey belirsiz'' yanıtını vermişti.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin sütyensiz pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı

Sevilay Gültekin daha önce Yeni Gelin ve Elimi Bırakma dizilerinde rol almıştı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin sütyensiz pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı

Instagram'da epey aktif olan Gültekin'in 50 bin takipçisi mevcut.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin sütyensiz pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı


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