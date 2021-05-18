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Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan takipçi sayısını öyle bir yöntemle kutladı ki herkesi şaşırttı

18.05.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Berk Atan, rating şampiyonu "Gönül Dağı" dizisi sayesinde popülerliğinin zirvesine çıktı. Instagram'daki takipçi sayısı hızla artan oyuncu hayranları için bir sürpriz hazırladı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan takipçi sayısını öyle bir yöntemle kutladı ki herkesi şaşırttı

Ünlü oyuncu Berk Atan, 2012 yılında Best Model yarışmasını kazanarak tanınmaya başladı. Yarışmanın ardından Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ve Burak Özçivit gibi yıldızların izinden giderek oyunculuğa adım attı. Maalesef ilk projeleri çok ses getirmedi. Ama 2015'in en sevilen dizilerinden "Güneşin Kızları" sayesinde Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri olmayı başardı. Ayrıca Hande Erçel, Tolga Sarıtaş ve Burcu Özberk gibi pek çok ismin tanınmasını sağlayan dizinin ardından Berk Atan'ın şansı pek yaver gitmedi.

"Gönül Dağı" ile tekrar zirvede

Berk Atan 2

Neyse ki, Berk Atan bu sezonun gün birincilerinden olan "Gönül Dağı" dizisi sayesinde şeytanın bacağını kırdı. Dizide Taner karakterine hayat veren ünlü oyuncu, izleyicinin karşısına alışılmadık bir şekilde çıktı. Bu durum da oyunculuğunu ne kadar geliştirdiğini gözler önüne serdi ve hayran kitlesi giderek arttı.

Takipçilerine jest

Berk Atan

Berk Atan'ın giderek artan popülerliği sosyal medyaya da yansıdı. Instagram'da tam 5 milyon takipçiye ulaşan Berk Atan, hayranlarına esprili bir dille teşekkür etti.

Berk Atan

"Ailemiz 5 milyon. Teşekkürler. Pideler benden." diyen ünlü oyuncu, herkesi çok güldürdü.


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
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