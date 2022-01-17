Gönül Dağı'nın Veysel'i Semih Ertürk'ün gerçek aşkı bakın kim çıktı!

Gönül Dağı dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan genç oyuncu Semih Ertürk'ün eski aşkı bakın kim çıktı.
1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Semih Ertürk, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı.
Kariyerinin başlarında çeşitli reklam filmlerinde rol alan Ertürk, 2015 yılında yer aldığı Yok Artık sinema filmiyle ekran macerasına adım attı.
Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Taner' karakterine hayat verdi.
Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde 'Veysel' karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Semih Ertürk, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınıyor.
Ertürk'ün, geçmişte ünlü balerin İlayda Binzet ile birlikte olduğu iddia edilmişti.
1995 yılında İskenderun'da dünyaya gelen İlayda Binzet, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde bale sanatçısı olarak görev aldı.
Bale eğitiminin yanı sıra latin dansları ve jimnastik eğitimi alan Binzet, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümüne yatay geçiş yaptı.
Sosyal medyada epey aktif olan Binzet, güzelliğiyle dikkatleri üzerine topladı.
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