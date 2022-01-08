Gönül Dağı Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında ve nereli?

Başrollerinde Gülsim Ali, Berk Atan gibi oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı dizisi her hafta seyircileri ekranlara kilitliyor. Eğitimini Marmara Üniversitesinde alan Cihat Süvarioğlu Yarım Kalan Aşklar, Kelebekler gibi projelerde de oynadı.

CİHAT SÜVARİOĞLU KİMDİR?

Cihat Süvarioğlu 23 Eylül 1990'da Konya'da dünyaya geldi. 31 yaşındaki oyuncu tiyatronun yanında 2014'ten beri ekran önünde yer alıyor. Cihat Süvarioğlu 2019'da Masal Çiçeği ve Yüzleşme dizilerinde oynadı.

Cihat Süvarioğlu Diğer Yarım, The Protector, Bartu Ben, Ölene Kadar, Fractured, Değişen Dünyaya Karşı, Yüzleşme, Kronoloji, Yarım Kalan Aşklar, Gönül Dağı, Görümce, Kelebekler gibi dizi ve sinema projelerinde oyuncu olarak boy gösterdi. Ünlü oyuncu Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.



