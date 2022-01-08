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Gönül Dağı Meryem kimdir? Sevilay Gültekin kaç yaşında ve nereli?

08.01.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu gibi oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı dizisi her hafta seyircileri ekrana kilitliyor. Dizide Meryem rolünü canlandıran Sevilay Gültekin'in hayatı merak konusu oldu. Sevilay Gültekin Elimi Bırakma, Yeni Gelin dizilerinde de rol aldı.

Gönül Dağı Meryem kimdir? Sevilay Gültekin kaç yaşında ve nereli?

Sevilay Gültekin, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Meryem rolüne hayat veriyor. Sevilay Gültekin Instagram'da, 'sevilay.gultekinn' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 14 bin takipçisi bulunuyor. İşte merak edilenler...

Gönül Dağı Meryem kimdir? Sevilay Gültekin kaç yaşında ve nereli?

SEVİLAY GÜLTEKİN KİMDİR?

1997 doğumlu Sevilay Gültekin 24 yaşındadır. 2018'de Yeni Gelin dizisinde Turist Anna, 2019'da Elimi Bırakma dizisinde Genç Sumru rolünü canlandırdı. Sevilay Gültekin Dialog Anlatım İletişim – Profesyonel Oyunculuk Eğitimi aldı. Sonrasında Beyti Engin ile Karakter Tasarım Atölyesi’nde de eğitim aldı.

Gönül Dağı Meryem kimdir? Sevilay Gültekin kaç yaşında ve nereli?

No10 Studios Metin Balekoğlu ile Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan Sevilay Gültekin aynı zamanda tiyatro oyuncusudur. İlk kez kamera önüne Yeni Gelin dizisi ile geçti.

Gönül Dağı Meryem kimdir? Sevilay Gültekin kaç yaşında ve nereli?

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TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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