Gönül Dağı Asuman kimdir? Hazal Çağlar kaç yaşında ve nereli?

Hazal Çağlar'ın kim olduğu merak konusu oldu. Cihat Süvarioğlu, Gülsim Ali, Berk Atan gibi oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Asuman rolüne hayat veriyor. Asuman'a aşık olan Ramazan rolü ise Cihat Süvarioğlu tarafından canlandırılıyor. İşte Hazal Çağlar'ın hayatı...

HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?

Hazal Çağlar 9 Kasım 1995 İstanbul doğumludur. 26 yaşındaki Çağlar Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü tamamladı. Eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde devam etti. Oyunculuk eğitimi de alan Çağlar kamera önüne ilk kez Aile Hükümeti projesi ile geçti. Instagram'da, 'caglarhazal9' kullanıcı adı ile 192 bin takipçisine paylaşım yapıyor.



