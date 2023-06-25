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Gönül Dağı sezon finali ile sosyal medyayı salladı! Hem sevinç hem hüzün "Biz birisin Gönül Dağı"

25.06.2023 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'in cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, bu hafta yayınlanan bölümüyle sezon finaline girdi. Amcaoğulları Taner, Veysel ve Ramazan'ın hikayesinin anlatıldığı dizi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Gönül Dağı sezon finali ile sosyal medyayı salladı! Hem sevinç hem hüzün "Biz birisin Gönül Dağı"

Gönül Dağı, cumartesi akşamları büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Final olup olmayacağı tartışılırken 4. sezon için onay çıktığı açıklanan dizininin sezon finalinde hem ölüm hem de sevindirici haberler birlikte yer aldı.

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Dün akşam ekrana gelen 103. bölüm ile sezon finali yapan Gönül Dağı'nda, Dişçi Musa'nın arkadaşı olan Azize hayatını kaybetti.

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Dişçi Musa'nın arkadaşı olan Azize, yıllar önce kasabayı terk ederek huzurevine yerleşmişti. Azize'nin ölmesiyle birlikte, karakteri canlandıran usta oyuncu Ayten Uncuoğlu da diziden ayrılmış oldu.

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BİR ÖLÜM BİR DÜĞÜN

Gönül Dağı'nın sezon finalinde izleyicileri oldukça üzen ölüm haberinin dışında çok sayıda sevindirici haber de yer aldı.

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Hamile olan Asuman doğum yaptı ve Asuman anne, Ramazan ise baba oldu. Dede olan Ağıtçı Hüseyin'in torununu kucağına aldığı anlar izleyicileri oldukça duygulandırdı.

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Öte yandan çocukları olmayan Rıfat ve Meryem'e sevindirici bir haber geldi. Hamile olduğunu öğrenen Meryem'in bu haberi Rıfat'a verdiği sahnede de oldukça duygusal anlar yaşandı.

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Gönül Dağı yeni sezon tarihi şu an için tam olarak bilinmiyor.

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