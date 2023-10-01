Gönül Dağı Veysel'in o sahnesi yürek parçaladı! Gözyaşları sel oldu 'Bizdeki de kalp be Veysel'

Gönül Dağı dizisinde Veysel'in performansı adeta gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Semih Ertürk performansıyla büyük beğeni toplarken Veysel'in yaşadıkları izleyicileri de oldukça üzdü. Ömür boyu sakat kalacağını öğrenen Veysel'in yürümeye çalıştığı anlar, görenleri ağlattı.

sezonu ile ekran yolculuğuna devam eden Gönül Dağı'nın 107. bölümü büyük beğeni topladı. Dizide Veysel'in bir daha yürüyemeyeceğini öğrendiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Semih Ertürk'ün canlandırdığı Gönül Dağı Veysel, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde roket füzesinin patlaması sonucu ağır yaralanmıştı.

Yayınlanan yeni bölümde ise bir daha yürüyemeyeceğini tesadüfen öğrenen Veysel'in çaresiz anları yürek sızlattı.

Yatağından kalkmaya çalışırken düşen ve sürünerek odadan çıkan Veysel'in imdadına abisi Kenan ve eşi Cemile yetişti.

'SANKİ BEN SAKAT KALDIM'

Bacaklarını yoklayan Veysel'in 'Anne, anne' diyerek ağlaması herkesi ağlattı.

Yerde uzanmış bir şekilde yıllar sonra bulduğu abisine sarılan Veysel'in ağladı sahneler izleyicileri derinden etkiledi.

Bir yandan da dizinin izleyicilerinden Semih Ertürk'e adeta övgü dolu yorumlar yağdı.

Veysel'in çaresiz anlarını izleyen izleyicilerden 'Bu sahnede öldüm', 'Sanki ben sakat kaldım. Bu nasıl oyunculuktur', 'Bu adama bir ödül verirler artık', 'Veysel yıktın bizi Veysel', 'Dizinin adını Gönül Dağı değil Veysel'in çilesi yapın lütfen' gibi yorumlar geldi.

GÖNÜL DAĞI'NIN VEYSEL'İ SEMİH ERTÜRK KİMDİR?

14 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğan Semih Ertürk 28 yaşındadır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde aldı. Reklam filmleriyle kamera önü çalışmalarına adım atan Ertürk, 2015'te 'Yok Artık' filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Taner' karakterini canlandırdı.

Instagram'da 'semiherturk' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 185 bin takipçisi bulunuyor.





