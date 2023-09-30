Gönül Dağı Veysel öldü mü? Gönül Dağı Veysel diziden ayrılıyor mu? Semih Ertürk oyunculuğunu konuşturdu!

Gönül Dağı Veysel'in durumu dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. 4. sezonu ile ekranlarda olan Gönül Dağı, iki haftadır Veysel'in acısı ile ekrana geliyor. Semih Ertürk'ün canlandırdığı Veysel Kaya karakterinin Gönül Dağı dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı sorgulanıyor. Dizinin izleyicileri 'Gönül Dağı Veysel öldü mü ve Gönül dağı Veysel diziden ayrılıyor mu?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLDÜ MÜ?

Gönül Dağı dizisi Veysel'in hastane sahneleriyle gündem oldu. Bir hastanın Veysel'in odasının kapısından geçerken Veysel'in sakat kaldığını söylemesi üzerine izleyiciler Veysel öldü mü merak etti.

Şu an için Veysel'in ölüp ölmediğine dair bir bilgi bulunmuyor. Semih Ertürk'ün diziden ayrılması durumunda gerekli bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI VEYSEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Semih Ertürk'ün canlandırdığı Gönül Dağı Veysel'in diziden ayrılıp ayrılmadığı henüz bilinmiyor. 107. bölüm ile ekrana gelen Gönül Dağı yine büyük bir ilgiyle takip edildi.





