MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Gönül Dağı Veysel öldü mü? Gönül Dağı Veysel diziden ayrılıyor mu? Semih Ertürk oyunculuğunu konuşturdu!

Gönül Dağı Veysel öldü mü? Gönül Dağı Veysel diziden ayrılıyor mu? Semih Ertürk oyunculuğunu konuşturdu!

30.09.2023 23:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı Veysel öldü mü ölmedi mi dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde roket füzesinin patlaması sonucunda hastaneye kaldırılan Veysel'in akıbeti merak konusu olmuştu. Yayınlanan yeni bölümde Semih Ertürk'ün canlandırdığı Veysel'in konuşmaları gündem oldu. Peki, Gönül Dağı Veysel öldü mü? Gönül Dağı Veysel diziden ayrılıyor mu? Semih Ertürk oyunculuğunu konuşturdu!

Gönül Dağı Veysel'in durumu dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. 4. sezonu ile ekranlarda olan Gönül Dağı, iki haftadır Veysel'in acısı ile ekrana geliyor. Semih Ertürk'ün canlandırdığı Veysel Kaya karakterinin Gönül Dağı dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı sorgulanıyor. Dizinin izleyicileri 'Gönül Dağı Veysel öldü mü ve Gönül dağı Veysel diziden ayrılıyor mu?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLDÜ MÜ?

Gönül Dağı dizisi Veysel'in hastane sahneleriyle gündem oldu. Bir hastanın Veysel'in odasının kapısından geçerken Veysel'in sakat kaldığını söylemesi üzerine izleyiciler Veysel öldü mü merak etti.

ezgif.com-webp-to-jpg (19)

Şu an için Veysel'in ölüp ölmediğine dair bir bilgi bulunmuyor. Semih Ertürk'ün diziden ayrılması durumunda gerekli bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI VEYSEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Semih Ertürk'ün canlandırdığı Gönül Dağı Veysel'in diziden ayrılıp ayrılmadığı henüz bilinmiyor. 107. bölüm ile ekrana gelen Gönül Dağı yine büyük bir ilgiyle takip edildi.

F7OPS7zbsAAL_9E

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Sadece 39 kiloydum' diyerek paylaştı! Beğeni yağdı'Sadece 39 kiloydum' diyerek paylaştı! Beğeni yağdı
Yeşilçam'ın en kötülerindendi! Son hali şaşırttıYeşilçam'ın en kötülerindendi! Son hali şaşırttı
Filenin Sultanı evlendi! İşte düğünden karelerFilenin Sultanı evlendi! İşte düğünden kareler
Anahtar Kelimeler:
semih ertürk gönül karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.