GÖNÜL YAZAR YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ! Gönül Yazar'a ne oldu? Gönül Yazar kaza mı geçirdi? Gönül Yazar iyi mi?

Usta sanatçı Gönül Yazar, hayranlarını korkuttu. Son dönemlerde geçirdiği sağlık sorunları ile gündeme gelen Yazar, hayranlarının yüreklerini ağza getirdi. 84 yaşındaki Gönül Yazar, geçtiğimiz sene evinde kaza geçirdi ve kaburgalarını kırmıştı. Uzun süre tedavi görerek sağlığına kavuşan ünlü sanatçı, yine hayranlarını üzdü. Gönül Yazar, evinde kaza geçirdi. İşte Gönül Yazar'ın sağlık durumuna dair merak edilenler...

GÖNÜL YAZAR'A NE OLDU?

Sanatçı, gece saatlerinde yatağından uyanarak ayağa kalktı, ancak Yazar'ın ayağı kaydı ve başını duvara vurdu. Duvarın sivri kısmına gözünü vuran ünlü sanatçı, hastanelik oldu. Yazar'ın ilk önce göz çevresinde morluklar oluştu. Ünlü sanatçının gözündeki morluk yaklaşık iki hafta sonra geçti, ama ünlü sanatçının sol gözü görme yetisini kaybetti. Yaşanılan bu olayın hemen ardından Gönül Yazar'ın sağ gözünde de bulanıklık başladı. Sanatçı iki ayrı ameliyat oldu.

GÖNÜL YAZAR KİMDİR?

Gönül Yazar, 12 Ağustos 1936 yılında İzmir'de Babası Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni annesi Fatma Hanım'ın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ses sanatçısı Belkıs Özener kardeşidir. Belma adında ablası var.

Gönül Yazar, sanat hayatına, 1952 yılında 15 yaşında iken "Ege Ses Kraliçesi Yarışması"nı kazanarak başladı. 14’üne girdiğinde radyo sanatçısı Necdet Yazar ile ilk turnesine çıktı. Mahkeme kararıyla yaşını dört yaş büyüten Gönül Yazar, Necdet Yazar ile evlendirildi. Yaşı tutmadığı için içkili yerlerde sahneye çıkamadı. Cebeci Aile Çay Bahçesi’nde sahne hayatı başladı.

Necdet Yazar'la evlenmesinin ardından Ankara Radyosu'na girdi. Burada; Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan gibi değerli isimlerle çalışma fırsatı oldu.

Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı, başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı 1960 yapımı "Taş Bebek" filmindeki rolüyle büyük beğeni topladı. Film o kadar beğenilmişti ki, "Taş Bebek" lakabı sanat hayatı boyunca anılacağı isim oldu.

Müzik dünyasına adımını, 1962 yılında, ilk kaydı olan "Bak Bir Varmış / Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı" 78'liği ile yaptı. İlk 45'liğini ise 1965'te "Kelebeğim / Hayran Olurum Aşkı Bilene" adıyla çıkardı. Sahne ve kamera'nın yanı sıra, Karaca Tiyatrosu'nun sahnelediği "Papazlar Trafiği" isimli bir İngiliz piyesinde, Gülriz Sururi ve Adile Naşit gibi büyük ustalarla aynı sahneyi paylaşarak tiyatro sahnesinden de sevenlerine seslendi.

Yaşar Güvenir'in "Sensiz Saadet Neymiş" isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 yılında yayınladığı "Taş Bebek" ve 1989 yılında yayınladığı "Gönül'den Gönüllere" albümleri oldukça beğenildi. Sanat hayatı boyunca, onlarca filmde yer almış ve birçok albüme imza atmış olan Gönül Yazar, günümüzde "10 Kadın" adlı programda yer aldı. Son stüdyo albümü "Sevmek İstiyorum"u 1993'te yayınladıktan sonra müzik dünyasından uzak kalan ve yalnızca özel gecelerde sahneye çıkan Gönül Yazar, yepyeni bir albümle geri dönüyor! Her ne kadar alaturka solisti olarak tanınmış olsa da, bir dönem pop müzik türünde de çok başarılı plaklar yaptı. Sevilen pop şarkılarını kendi stilinde pop-caz olarak yorumladı.

