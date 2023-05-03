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Gönüllü aşçılar deprem bölgesinde 3 aydır 3 öğün yemek çıkarıyor

03.05.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana depremlerin ardından kente gönüllü gelen Beyoğlu Belediyesi aşçıları, yaklaşık 3 aydır afetzedeler için yemek hazırlıyor.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki Beyoğlu Belediyesi Geçici Konaklama Merkezi'ndeki konteyner evlerde kalan depremzedelere sıcak yemek veriliyor.

Beyoğlu Belediyesinde çalışan ve gönüllü olarak bölgeye gelen aşçılar her gün depremzedeler için 3 öğün yemek çıkarıyor.

Bölgeye gelen ekipten aşçıbaşı Veysel Baş, AA muhabirine, 25 yıldır belediye bünyesinde görev yaptığını, 6 Şubat'ta depremlerin ardından hemen yola çıktıklarını ve aynı gün Kahramanmaraş'a ulaştıklarını söyledi.

Beyoğlu Belediyesinin İstasyon Mahallesi'ndeki bir halı sahaya sahra mutfağı kurduğunu ve orada ilk günden itibaren depremzedelere yemek çıkardıklarını belirten Baş, "Burada 3 öğün günlük yaklaşık 5 bin kişilik yemek yapıyoruz. Kurduğumuz fırından da yaklaşık günlük 15 bin ekmek üretiyoruz." dedi.

Ekmek ve yemeklerin 3 mobil araçla farklı mahallerdeki konteyner kentlere de dağıtıldığını dile getiren Baş, mayıs sonuna kadar depremzedelere yemek çıkartmaya devam edeceklerini anlattı.

25 KİŞİLİK EKİPLE HİZMET VERİLİYOR

Ailelerinden uzakta 3 aydır depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Baş, şöyle konuştu:

"Buradaki insanlarımız canlarını, mallarını kaybettiler. Çok büyük bir felaket yaşandı. Depremin ilk günü belediyemiz hemen ekip gönderme kararı aldı. Biz de hemen gönüllü olarak gitmek istediğimizi belirttik. Arkadaşlarımızla ilk gün geldik, yaklaşık 3 aydır burada yemek yapıyoruz. Burada ilk zamanlar 45 kişilik bir ekibimiz vardı. Şimdi 25 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Sabah 7'de mesaimiz başlıyor. Sabah çorba, öğlen ve akşamları ise sıcak sulu yemekler yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar onlara yardım etmeye çalışıyoruz."

Beyoğlu Belediyesi aşçılarından Aziz Tekin de depremin ilk gününden itibaren afetzedelere sıcak aş çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

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