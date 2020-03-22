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Gonzalo Higuain'in karantinadan kaçma nedeni belli oldu!

İTALYA HABERLERİ  | 22.03.2020 18:26 | Son Güncelleme

Juventus'un Arjantinli forveti Gonzalo Higuain İtalya'daki karantinadan kaçarken yakalanmıştı. Kaçma nedeni kısa süre içinde belli oldu.

Gonzalo Higuain'in karantinadan kaçma nedeni belli oldu!

Juventus'un Arjantinli forveti Gonzalo Higuain İtalya'daki karantinadan kaçarak ülkesi Arjantin'e dönmek isterken Caselle Havalimanı'nda polis tarafından durduruldu. İtalyan kulübüne durumu Havalimanı polis departmanı bildirdi.

Kısa süre sonra yıldız futbolcuya ulaşan Juventus yönetimi kendisine geri gelmesi için çağrıda bulundu. Olay üstünden çok fazla geçmeden evine geri dönen yıldız oyuncuya ceza verilip verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

KAÇMA NEDENİ ANNESİNİN KANSER OLMASI

Koronavirüs karantinası sırasında İtalya'dan Arjantin'e giden Gonzalo Higuain'in annesinin kanser olduğu ortaya çıktı. Gonzalo, koronavirüs testinin negatif çıktığını gösteren raporla beraber kulübün izniyle tekrar Arjantin'e seyahat etti.

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