Gonzalo Higuain, milli takımı bıraktığını açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Higuain, Fox Sports'a verdiği demeçte, "Derinlemesine düşündüm ve zamanının geldiği sonucuna vardım. Artık benim milli takım kadrosunda olup olmadığım hakkında endişelenmenize gerek yok." ifadelerini kullandı.
Kariyerinde Arjantin Milli Takımı'nın formasını 75 kez giyen Higuain, 31 gol attı.
31 yaşındaki yıldız futbolcu, 2014 Dünya Kupası ile 2015 ve 2016 yıllarındaki Copa America'da final oynayan Arjantin kadrosunda yer aldı.
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