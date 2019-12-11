Google’da 2019’da en çok Mucize Doktor arandı! İşte merak edilen o diziler

Google Yılın Arama Trendleri 2019 listesini açıkladı.

Türkiye'de beş farklı kategoriden oluşan yükselen arama trendleri listelerinin ilk sıralarında Genel kategoride “İstanbul Seçim Sonuçları”, “Geleceğe Nefes” ve “Deprem”; İsimler kategorisinde Emine Bulut, Yemek kategorisinde “Revani”, Diziler kategorisinde “Mucize Doktor”, Şarkılar kategorisindeyse Reynmen’den “Derdim Olsun” yer aldı.

2019 yılında en çok aranan Diziler kategorisinde en başta yer alan Mucize Doktor’u sırasıyla Zalim İstanbul ve Her Yerde Sen takip etti. Neredeyse tamamını yerli dizilerin oluşturduğu listedeki tek uluslararası yapım ise dördüncü sıradaki Game of Thrones oldu.

İşte Türkiye’de 2019’da aranan dizilerin listesi:

1)Mucize Doktor 2)Zalim İstanbul 3)Her Yerde Sen 4)Game of Thrones 5)Kuzey Yıldızı 6)Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7)Afili Aşk 8)Kuzgun 9)Bir Zamanlar Çukurova 10)Yasak Elma



