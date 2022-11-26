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Google'da en çok aranan ünlüler açıklandı! Liste başı Amber Heard

26.11.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp davasıyla kamuoyunda geniş yer bulan ünlü oyuncu Amber Heard, 2022'de ABD'de Google'da en çok aranan ünlü isim oldu.

Google'da en çok aranan ünlüler açıklandı! Liste başı Amber Heard

Magazin ve Hollywood haberleri sitesi CelebTattler'ın derlediği verilere göre 36 yaşındaki Heard, Google'da bu yıl ayda ortalama 5,6 milyon defa aratıldı. Sıralama, öne çıkan 150 ünlü isim arasında yapıldı.

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Eski eşi Johnny Depp'le çekişmeli iftira davasının etkisiyle Heard, bu yılın en çok konuşulan ünlüleri arasındaydı. Depp de Heard'ü takip ederek ayda ortalama 5,5 milyon aramayla listenin ikinci sırasında yer aldı.

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Liste Kim Kardashian, Elon Musk, Tom Brady, Pete Davidson ve Kraliçe II. Elizabeth'le devam etti.

Ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian, bu yıl komedyen Pete Davidson'la ilişkisiyle gündeme gelmişti.

FILE PHOTO: Illustration shows Elon Musk image on smartphone and printed Twitter logos

Tesla CEO'su Elon Musk da Twitter'ı alma süreci ve devamında sosyal medya platformunda yapmaya karar verdiği radikal değişikliklerle uzun süre gündemi domine etti.

Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady bu yıl hem Amerikan Ulusal Futbol Ligi'yle (NFL) çalkantılı süreci hem de dünyaca ünlü model eşi Gisele Bündchen'den boşanmasıyla adından sık sık bahsettirmişti.

Comic book biography celebrates Britain's Queen Elizabeth

8 Eylül'de 96 yaşında ölen Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, Google'da ayda ortalama 4,3 milyon defa aratıldı.


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