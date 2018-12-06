Sanat Güneşi lakabıyla anılan Zeki Müren ile ilgili Google'da en çok bu ismi nasıl aldığı ile ilgili araştırma yapılmış. Ayrıca Zeki Müren, Altın Plak Ödülü'nü ilk alan sanatçı unvanına da sahiptir.

Google'dan Zeki Müren'e özel Doodle

Doodle altında Zeki Müren hakkında yapılan tüm haberler hakkında yer alan çok sayıda bilgi bulunuyor. Okuyucuların internette Zeki Müren hakkında araştırdığı konular arasında en çok aranan konu ise Zeki Müren'in 'Sanat Güneşi' lakabını nasıl aldığı ile ilgili oldu..

Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu ve şair olan Zeki Müren "Sanat Güneşi" ve "Paşa” olarak anılıyor. Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Müren, 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanıyla ödüllendirilir. Altın Plak Ödülü'nün ilk sahibi olan sanatçı yaşantısı boyunca altı yüzü aşkın plak ve kaset doldurmuş üç yüzü aşkın şarkı bestelemiştir.

Zeki Müren, Bursa'da tamburi İzzet Gerçeker'den aldığı derslerle musiki öğrenmeye başladı. 1949'da, Boğaziçi Lisesi'nde okurken sinema yönetmeni ve yazar Arşavir Alyanak'ın babası Agopos Efendi ile bir başka hocası Udi Krikor'dan aldığı derslerle de musiki eğitimine devam etti. Daha sonra Şerif İçli'den çeşitli eserler meşk etti; Refik Fersan'dan, Sadi Işılay'dan, Kadri Şençalar'dan faydalandı.

1950 yılında henüz üniversite öğrencisiyken TRT İstanbul Radyosunun açtığı ve 186 adayın katıldığı solist sınavını birincilikle kazandı. 1 Ocak 1951'de, İstanbul Radyosunda canlı olarak yayımlanan bir programda ilk radyo konserini verdi. Konser sonrası Hamiyet Yüceses stüdyoyu arayarak kendisini tebrik etti.

Zeki Müren’ın Anadolu’da tanınmasını sağlayan eseri ise "Muhabbet Kuşu” şarkısı oldu. Bu başarılardan sonra Müren, radyolarda düzenli olarak eserler seslendirmeye başladı. Maksim Gazinosu sahnelerinde aralıksız 11 yıl Behiye Aksoy ile dönüşümlü olarak sahne aldı. 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'da konser vererek bu mekânda sahne alan ilk Türk sanatçı oldu.

Zeki Müren 600'ü aşkın plak ve kaset doldurdu. Plağa okuduğu ilk şarkı Şükrü Tunar'ın "Bir Muhabbet Kuşu" güfteli şarkısıdır. Müren 1955'te "Manolyam" adlı şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen Altın Plak Ödülü'nü kazandı. 1991 yılında Devlet Sanatçısı seçildi. 300 dolayında şarkı besteledi. On yedi yaşındayken bestelediği "Zehretme hayatı bana cânânım" mısrasıyla başlayan acemkürdi şarkı bestelediği ilk şarkıdır.

EN SEVİLEN ŞARKILARI "Şimdi Uzaklardasın" (suzinâk), "Manolyam" (kürdilihicazkâr), "Bir Demet Yasemen", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin" (nihavend) güfteli, "Elbet Bir Gün Buluşacağız" gibi şarkıları sık sık okunan, en sevilen şarkılarıdır.

Zeki Müren kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle hayatının özellikle son 6 yılında sahne hayatından ve medyadan uzaklaştı. Bodrum'daki evinde inzivaya çekildi. Bu dönemi "kendini dinlemek" olarak tarif eder. 24 Eylül 1996 günü, TRT İzmir Televizyonunda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.