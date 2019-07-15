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Google Pixel 4 XL kanlı canlı görüntülendi

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TEKNOLOJİ  | 15.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Pixel modelleri ile direkt olarak iPhone’a rakip olmayı hedefleyen Google, malzeme kalitesinden dolayı maalesef ki rakibinin gerisinde kalmıştı. Pixel 3 modellerine kadar tekli kamera kurulumu ile şahaneler yaratan Google, Pixel 4 ile çiftli kamera kurulumuna geçeceğini resmi olarak doğrulamıştı.

Google Pixel 4 XL kanlı canlı görüntülendi

Ekim ayında tanıtılması beklenen Pixel 4 ve Pixel 4 XL modelleri bugün kanlı canlı görüntülendi. Google, çentiğe yer vermemek ve ekranı delmemek için ekran kasa oranından feragat edecek gibi görünüyor. Telefonun arka bölümünde ise sol üst tarafta ikili kamera kurulumu yer alacak.

Kutusundan Android 10 Q sürümü ile çıkacak olan Pixel 4 ve Pixel 4 XL modelleri, iPhone X ile başlayan jestlere sahip olacak. DxOMark’ta rekorlar kırmasını beklediğim bu modeller maalesef ki yine Türkiye’de satışa sunulmayacak.

Fiyat konusunda 900 dolar seviyesinde olmasını beklediğim bu modeller, tasarımsal açıdan yine önceki Pixel modellerine benzeyecek gibi görünüyor. Umarız Google, premium malzeme kalitesi için telefonun arka yüzeyini camdan yapar.

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Anahtar Kelimeler:
google pixel 4 xl Pixel 4

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