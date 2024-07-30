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  4. GORA 4 GORA heyecanı! Cem Yılmaz kadroda Ozan Güven'in olduğunu açıkladı

GORA 4 GORA heyecanı! Cem Yılmaz kadroda Ozan Güven'in olduğunu açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.07.2024 07:23
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Cem Yılmaz senaryosunu yazdığı 2004 yapımı ‘G.O.R.A.’nın devam filminin çekileceğini duyurmuştu. Netflix’te yayınlanacak GORA 4 GORA'nın kadrosundaki ilk isim de belli oldu.

GORA 4 GORA heyecanı! Cem Yılmaz kadroda Ozan Güven'in olduğunu açıkladı

Hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla sıks ık gündeme gelen komedyen Cem Yılmaz, ‘G.O.R.A.’nın hikâyesinin devamı olan ‘A.R.O.G’u 2008’de ve ‘Arif v 216’yıysa 2018’de çekmişti.

Yılmaz X hesabından yaptığı paylaşımda “Üzgünüm, daha fazla bekleyemem" diyerek yeni filmini duyurmuştu.

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2004 yılında vizyona giren ve büyük bir hayran kitlesi edinen G.O.R.A, Cem Yılmaz, Şafak Sezer, Ozan Güven, Özkan Uğur, Özge Özberk, Rasim Öztekin ve Erdal Tosun gibi usta oyuncularla unutulmaz bir film olmuştu. Aradan geçen 20 yılın ardından, Cem Yılmaz hayranlarına müjdeyi verdi ve GORA 4 GORA'nın Netflix’te yayınlanacağını söyledi.

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Cem Yılmaz şimdi de kadrodaki ilk ismi açıkladı. 216 rolüyle hafızalarda yer edinen Ozan Güven ile paylaşım yapan Yılmaz pastalı paylaşımla hayranlarından beğeni topladı.

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Cem Yılmaz
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