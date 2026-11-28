Ünlü modacı Muammer Ketenci, YouTube’da yayınlanan 'Ne Kadar Yer Yandı' programına konuk oldu. Programda yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çeken Ketenci, Ajda Pekkan’ın dekolteli kıyafetlerinin ardındaki sırrı anlattı. Pekkan’ın sahne kostümlerinde şeffaf bantlardan yardım aldığını öne süren ünlü modacı, bu yöntemi kendisinin de denediğini itiraf etti.

Ajda Pekkan’ın sahne kıyafetleriyle ilgili konuşan Muammer Ketenci, ünlü sanatçının vücudunu daha gergin ve toplu göstermek için şeffaf bantlar kullandığını söyledi.

Ketenci, Pekkan’ın vücudundaki sarkmaları bu bantlarla yukarı doğru çekerek gizlediğini ifade etti. Yüzünde de benzer bir uygulama olduğunu belirten modacı, bantların etkisini beğendiğini dile getirdi.

Kendisinin de söz konusu bantlardan satın aldığını açıklayan Muammer Ketenci, deneyimini şu sözlerle anlattı:

''NERESİ SARKMIŞSA...''

“Ajda’yı biliyorsunuz, hani şu şeffaf bantlar var ya, bütün vücudunu onlarla askıya alıyorlar. Neresi açıksa, Ajda’nın aşağı sarkmış oluyor ya… Sarkar, 85 yaşında kadın, normal. Oralara o şeffaf bantları yerleştiriyorlar, hop, yukarı çekiyorlar. Orası geriliyor. Mesela yüzü de öyle. O bantlar ne kadar güzel! Ben de aldım. Benim de biraz popom sarkmıştı. Oraya yapayım dedim. Sonra inanmazsın, çok güzel oldu.”

Muammer Ketenci’nin Ajda Pekkan’ın sahne şıklığına ilişkin bu açıklamaları kısa sürede dikkat çekti.