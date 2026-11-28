Yargı, Sipahi, Bir Derdim Var, Kül Masalı ve Çirkin gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu dizisinin ani final yapmasıyla birlikte bir süre dinlenmeye geçmişti.

Başak Gümülcinelioğlu yeni projesi için kararını verdi ve Dass Yapım imzalı Grand Maison İstanbul'un kadrosuna girdi.

Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in başrolünü paylaşacağı dizi Prime Video için çekilecek.

ROLÜ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gümülcinelioğlu, İstanbul’da çekilecek olan dizide gastronomi dergisi editörü Hande’ye hayat verecek. Oyuncu görüşmeleri devam eden dizinin aralık ortasında sete çıkması planlanıyor.