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''Gördüğüm en iyi takım'' demişti... Galatasaray'ın 5-0'lık galibiyeti sonrası Mourinho gündemde!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.09.2024 00:59
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi, milli maç arasına girmeden önce kendi sahasında Fenerbahçe'ye de 5-0 yenilmişti. Sarı - lacivertlilerin Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Rizespor hakkındaki yorumları, sarı-kırmızılıların galibiyetinin ardından gündeme oturdu. İşte detaylar...

''Gördüğüm en iyi takım'' demişti... Galatasaray'ın 5-0'lık galibiyeti sonrası Mourinho gündemde!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park'da Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Karadeniz ekibi, milli maç arasına girmeden önce sahasında Fenerbahçe ile karşılaşmış ve 5-0’lık bir yenilgiyle sahadan ayrılmıştı.

Bu söz konusu karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İlhan Palut'un takımı hakkında söyledikleri, sarı - kırmızılıların galibiyetinin ardından gündeme geldi.

''GÖRDÜĞÜM EN İYİ TAKIM'' DEMİŞTİ

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Karşılaşma önce açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, Rizespor hakkında: ''Türkiye'deki rakiplerimizin maçlarını olabildiğince fazla izlemeye çalıştım. Rizespor benim ligde gördüğüm en iyi takım. En iyi dinamiklere sahip olan takım. Çok iyi baskı yapıyorlar ve tehlikeli kontrataklar yakalıyorlar. İyi bir takımla oynayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'DAN DA FARK YEDİ

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Ancak bu maçtan 1 hafta sonra Galatasaray'a konuk olan İlhan Palut'un öğrencileri sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mourinho'nun ''Ligde gördüğüm en iyi takım'' ifadelerini kullandığı Karadeniz ekibi sadece 2 haftada kalesinde toplam 10 gol gördü. Rakip fileleri de havalandırmayı başaramadı.

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José Mourinho fenerbahçe galatasaray
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