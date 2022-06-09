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  4. Gördüğünüz tüm şikeleri unutun! 59-1 biten maçta 41 golü kendi kalelerine attılar

Gördüğünüz tüm şikeleri unutun! 59-1 biten maçta 41 golü kendi kalelerine attılar

09.06.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol tarihinde böyle şike daha önce görülmedi. Maç 59-1 bitti, 41 golü kendi kalelerine attılar. Maç sonu yapılan açıklama ise akıllara durgunluk verdi. Herhangi bir şikenin olmadığını ifade eden futbolcular tamamen normal bir maç oynadıklarını söyledi.

Gördüğünüz tüm şikeleri unutun! 59-1 biten maçta 41 golü kendi kalelerine attılar

Güney Afrika 2. Ligi'nde bir üst lige yükselme mücadelesi veren Matiyasi FC, Nsami Mighty Birds'ü 59-1 mağlup etti. Ancak bu büyük farkın yanı sıra dikkat çeken olay 41 golün kendi kalesine atılması oldu. Givemesport'da yer alan habere göre, Güney Afrika'da akılalmaz bir futbol olayı yaşandı. Matiyasi FC, Nsami Mighty Birds'ü 59-1 mağlup ederken tam 41 gol rakip oyuncuların kendi kalesini bulmasıyla geldi.

18 GOL YETİYORDU, 59 TANE ATTILAR

şike

Matiyasi FC'nin ABC Motsepe Ligi'neyükselmesi için bir mucizeye ihtiyacı vardı. Üçüncü sırada yer alan ve 18 farklı galibiyete ihtiyacı olan Matiyasi, Nsami Mighty Birds ile oynadığı maç kontrolden çıktı. Güney Afrika ekibi, rakibini 59-1 mağlup ederken gollerin 41'i rakip futbolcuların topu kendi ağlarıyla buluşturmasıyla gerçekleşti.

ŞİKE SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

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Ülkede görev yapan futbol gözlemcileri maç hakkında soruşturma başlattı. Şike yapıldığı çok net anlaşılan maçta iki takımda futboldan men edildi. Ancak ilginç olaylar son bulmadı. Matiyasi FC ile aynı puana sahip ancak averaj farkı daha fazla olan Shivulani Dangerous Tigers, Kototo Happy Boys ile oynadığı maçı 33-1'lik skorla kazandı. Rakip kendi kalesine 7 gol attı ve iki kulüp de ömür boyu men cezası aldı.

FUTBOLCULAR AÇIKLAMA YAPTI: TAMAMEN NORMAL BİR MAÇ

Maçtan sonra yapılan açıklama ise olayı daha da ilginçleştirdi. 59-1 kaybettikleri maçın ardından açıklama yapan futbolcular, tamamen normal bir maç oynandığını ve kaybettiklerini ifade etti.


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