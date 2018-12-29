Gören ceset var sanıp polisi aradı

Çalışmayı yapan MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Sinem Gülmez, bugün enstalasyon ve serbest malzeme çalışmalarını sergilediklerini belirterek, “Ben böyle bir çalışma hazırladım. Denizin ortasında hazırladığım çalışma baya dikkat çekti. Zaten amacım da buydu. Amacıma ulaştım, mutluyum.

Görünüşte cesede benzeyen bir çalışma yaptım ki dikkat çeksin diye. Hocamızın da tavsiyesiyle teller ve alçılar kullanarak bunu yaptım. Polis geldi. Ceset zannetti. Hangi bölümde okuduğumuzu sordular. Neden böyle bir çalışma yaptığımızı sordular. Bunun neden burada olduğunu sordular. Yani birçok soru sordular. Bizde cevapladık” dedi.