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Gören dev bir insan yüzü sanıyor! Oysa tam 3 bin yaşında

İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde bulunan yaklaşık 3 bin yıllık zeytin ağacı, hem yaşı hem de sıra dışı görünümüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İnsan yüzünü andıran gövdesiyle öne çıkan anıt ağaç, binlerce yıldır ayakta kalmayı başararak doğanın en etkileyici örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Gökçen Kökden

Akdeniz'in en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Puglia, yalnızca geniş zeytinlikleriyle değil, aynı zamanda yüzyıllardır yaşamını sürdüren anıt ağaçlarıyla da tanınıyor. Bölgede bulunan ve uzmanların yaklaşık 3 bin yaşında olduğunu belirttiği bu zeytin ağacı ise sahip olduğu eşsiz gövde yapısıyla diğerlerinden ayrılıyor.

İNSAN YÜZÜNÜ ANDIRAN GÖVDE DİKKAT ÇEKİYOR

Gören dev bir insan yüzü sanıyor! Oysa tam 3 bin yaşında 1

Yılların etkisiyle şekillenen kalın gövdesi, derin oyukları ve kıvrımlı yapısı ağaca adeta bir insan yüzünü andıran görünüm kazandırıyor. Bu sıra dışı şekil, bölgeyi ziyaret edenlerin en çok dikkatini çeken ayrıntılar arasında yer alıyor.

Her geçen yıl doğanın etkisiyle farklı bir görünüm kazanan gövde, hem ziyaretçiler hem de fotoğrafçılar için ilgi çekici bir görüntü sunuyor.

BİNLERCE YILLIK TARİHE TANIKLIK ETTİ

Yaklaşık üç bin yıllık geçmişe sahip olduğu tahmin edilen zeytin ağacı, insanlık tarihinin birçok önemli dönemine sessizce tanıklık etti. Roma İmparatorluğu'ndan Orta Çağ'a, ardından günümüze kadar uzanan süreçte ayakta kalmayı başaran ağaç, zamana karşı gösterdiği dirençle dikkat çekiyor.

Yaşına rağmen yaşamını sürdüren anıt ağaç, yeşil yaprakları ve güçlü gövdesiyle doğal döngünün devam ettiğini gözler önüne seriyor. Puglia'yı ziyaret eden turistler, botanik araştırmacıları ve doğa fotoğrafçıları için önemli duraklardan biri olan tarihi zeytin ağacı, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Geniş kök sistemi ve heybetli gövdesiyle doğanın dayanıklılığını simgeleyen bu eşsiz ağaç, aynı zamanda Akdeniz kültüründe önemli bir yere sahip olan zeytinin uzun ömürlü yapısını da gözler önüne seren en dikkat çekici örneklerden biri olarak kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya doğa
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