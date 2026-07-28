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Kanalizasyon değil servet! Her yıl 43 kilo altın çöpe gidiyor

İsviçre'de yapılan kapsamlı araştırma, atık sularla birlikte her yıl milyonlarca dolar değerinde altın ve gümüşün kanalizasyona karıştığını ortaya koydu. Özellikle bölgedeki altın yoğunluğu dikkat çekti.

Kanalizasyon değil servet! Her yıl 43 kilo altın çöpe gidiyor
Çiğdem Berfin Sevinç

İsviçre Federal Su Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü (EAWAG) tarafından yürütülen araştırma, ülkedeki atık su arıtma tesislerinden her yıl yaklaşık 43 kilogram altın ve 3 ton gümüşün kanalizasyon sistemi aracılığıyla kaybolduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre bu kaybın ekonomik değeri yaklaşık 3 milyon İsviçre frangına (yaklaşık 3,06 milyon dolar) ulaşıyor.

Kanalizasyon değil servet! Her yıl 43 kilo altın çöpe gidiyor 1

GERİ KAZANIMI MÜMKÜN OLABİLİR

Ülke genelindeki 64 atık su arıtma tesisini kapsayan çalışmada en dikkat çekici sonuçlardan biri, İsviçre'nin güneyindeki Ticino kantonunda elde edildi.

Araştırmacılar, bölgedeki kanalizasyon çamurunda bulunan altın yoğunluğunun bazı noktalarda geri kazanım yapılabilecek seviyeye ulaştığını belirtti. Bunun en önemli nedeninin ise bölgede faaliyet gösteren çok sayıda altın rafinerisi olduğu ifade edildi.

NADİR METALLER DE BULUNDU

Araştırmada yalnızca altın ve gümüş değil, teknoloji ve sağlık sektöründe kullanılan çok sayıda değerli element de tespit edildi.

Kanalizasyon değil servet! Her yıl 43 kilo altın çöpe gidiyor 2

Bunlar arasında gadolinyum, neodimyum, iterbiyum, niyobyum, germanyum ve tantal gibi elektronik cihazlar ile tıbbi ekipmanlarda kullanılan nadir metaller de yer aldı.

ÇEVRE İÇİN RİSK OLUŞTURMADIĞI BELİRTİLDİ

Bilim insanları, tespit edilen elementlerin büyük bölümünün çevre açısından tehlike oluşturacak seviyede olmadığını vurguladı.

Bununla birlikte mevcut şartlarda atık sulardan metal geri kazanımının hem ekonomik açıdan hem de elde edilecek miktarlar bakımından büyük ölçekte uygulanabilir olmadığı ifade edildi.

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İsviçre Altın dışkı çamur kanalizasyon çöp
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