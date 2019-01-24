Gören hemen ekiplere haber verdi!

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YAŞAM  | 24.01.2019 07:54 | Son Güncelleme

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dere kenarında 22 köpek yavrusu bulundu.

Soğuk hava nedeniyle köpeklerin donmak üzere olduğu tespit edildi.

Dere kenarında bulundu! Tam 22 tane...

Hatay Dörtyol'da gece saatlerinde hareketlilik yaşandı.

EKİPLER TESLİM ALDI

EKİPLER TESLİM ALDI
Köpek yavrularının bulunduğu yere gelen Dörtyol Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Gürakan ve zabıta ekipleri, 22 yavruyu teslim aldı.

KISA SÜREDE ULAŞILDI

KISA SÜREDE ULAŞILDI
Gürakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine köpeklerin olduğu yere en kısa sürede geldiklerini belirtti.

ANNELERİ BULUNMAYA ÇALIŞILIYOR

ANNELERİ BULUNMAYA ÇALIŞILIYOR
Yavru köpekleri koruma altına aldıklarını ifade eden Gürakan, "Vatandaşlar bize köpeklerin annelerinin bölgeden uzaklaştığını söylediler. Annelerini bulmaya çalışıyoruz. Yavruları koruma altına aldık, karınlarını doyuracağız." dedi.

BARINAĞA TESLİM EDİLECEK

BARINAĞA TESLİM EDİLECEK
Gürakan, yavru köpekleri sabah saatlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edeceklerini sözlerine ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
köpek yavru hatay dörtyol

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