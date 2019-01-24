Gören hemen ekiplere haber verdi!

Soğuk hava nedeniyle köpeklerin donmak üzere olduğu tespit edildi.

Hatay Dörtyol'da gece saatlerinde hareketlilik yaşandı.

Köpek yavrularının bulunduğu yere gelen Dörtyol Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Gürakan ve zabıta ekipleri, 22 yavruyu teslim aldı.

KISA SÜREDE ULAŞILDI

Gürakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine köpeklerin olduğu yere en kısa sürede geldiklerini belirtti.