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Gören inanamıyor! Hastanedeki yaralı hayvanlara 'terapi' yapıyor

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 10.08.2019 03:19 | Son Güncelleme

Sahipsiz yavru kedi, bir hayvan hastanesinde çok özel bir rol üstlendi. Yaralı ve korkmuş hayvanlara iyileşme sürecinde yardımcı oluyor.

Ron, yabani kedi kolonisinden diğer 3 kedi ile birlikte kurtarılan 6 aylık bir kedi.

Northfield hayvan hastanesinin ortaklarından Jen Weston, onlara oldukça agresif ve endişeli bir kedi geldiğinde kimsenin taşıyıcısına yaklaşmasına izin vermeyince, Ron’un üstüne atladığını ve birkaç dakika içinde Ron ile birlikte hırlayarak oynamaya başladığını ve daha sonra veterinerlerin kendisini tedavi etmesine izin verdiğini paylaştı.

ÖZEL YETENEKLERİNİ PERSONELLER FARK ETTİ

O zaman, bu kızıl oğlanın sıkıntılı ve endişeli hayvanları sakinleştirici çok özel yeteneklerini hastanedeki personel fark etti. Ve onu “terapi kedisi” diye çağırmaya başladılar.

Jen, “Ron diş hastalarımızı sıcak tutmak için bir terapi kedisi olarak iki katı kadar çalışıyor. Teknisyenimizin yavru köpeğinin dişi ile de ilgilendi” dedi.

HASTALARI RAHATLATIYOR

Bu korumacı kızıl oğlan, hayvan sahipleri onunla birlikte ve onun etrafında olursa mırlayarak mutlu bir şekilde sarılmanın iyileştirici gücünü sunuyor. Ron tüylü hastalara yakın ilgi ve biraz sevgi sunmaya istekli. Ron, onlara yaptığı iyi bir bakımla bir hastayı rahatlatıyor.

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