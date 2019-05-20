Mynet Trend

Gören makinesine sarıldı! Oraya giden büyüleniyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.05.2019 10:34 | Son Güncelleme

'Türkiye'nin gül bahçesi' olarak nitelendirilen Isparta'da bu dönemde açan zambaklar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde 120 dönüm alandaki zambak tarlaları, hasat döneminde ziyaretçilerine mor renge bürünmüş bir manzara sunuyor.

Hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler güzel manzara eşliğinde vakit geçirerek, mor renkli tarlalarda fotoğraf çektiriyor.
Fotoğraf tutukunlarının da ilgi odağı haline gelen zambaklar, bir hafta içerisinde yaklaşık 3 bin ziyaretçiyi ağırladı.

'BU HAFTA GELENLER ZAMBAK VE GÜL BAHÇELERİNİ GEZEBİLECEK'

'BU HAFTA GELENLER ZAMBAK VE GÜL BAHÇELERİNİ GEZEBİLECEK'
Lavanta Kokulu Köy Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'da gül ve lavantadan sonra zambağa da turistlerin ilgi gösterdiğini söyledi.
Bu durumun yerel halkı memnun ettiğini ifade eden Sağdaş, amaçlarının köye gelen ziyaretçileri memnun şekilde ağırlamak olduğunu kaydetti.
Ali Sağdaş, "Zambaklar yaklaşık bir hafta daha ziyaret edilebilecek. Bir hafta içerisinde gelen ziyaretçilerimiz gül bahçelerini de gezme imkanı yakalayacak. Kısa sürede çok sayıda ziyaretçi ağırladık. Bu güzelliği görmek isteyen ziyaretçilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.
Ziyaretçilerden Mert Arslan, hafta sonunu değerlendirmek amacıyla zambak tarlalarını görmeye geldiklerini belirtti.
Ortamın çok güzel olduğunu aktaran Arslan,"Fotoğraf açısından da güzel bir yer. Güzel fotoğraflar çıkarıyoruz. Tatilimizi iyi değerlendirdik." dedi.
Mustafa Dinç ise zambak tarlalarının görsel anlamda çok iyi olduğunu belirterek, bu görsel şöleni herkesin görmesi gerektiğini kaydetti. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ısparta zambak

En Çok Okunan Trend Haberler

İğrenç olayı gördü, 'Allah belanı versin' diyerek dayak attı

İğrenç olayı gördü, 'Allah belanı versin' diyerek dayak attı

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

Bağdat Caddesi karıştı! Galatasaray taraftarlarına saldırı!

Bağdat Caddesi karıştı! Galatasaray taraftarlarına saldırı!

Öldürdüğü teyzesini alan ambulansı da taradı: Yaralılar var

Öldürdüğü teyzesini alan ambulansı da taradı: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Para isteyen karısını ısırdı!

Para isteyen karısını ısırdı!

TÜBİTAK'a 36 personel alınacak

TÜBİTAK'a personel alımı! İşte son tarih...

Meteoroloji son dakika hava durumu tahmini (Sıcaklıklar artıyor)

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

Yeğen dehşeti! Öldürdüğü teyzesini alan ambulansı da taradı: Yaralılar var!

Öldürdüğü teyzesini alan ambulansı da taradı: Yaralılar var

Ünlü iş adamı ve eşini rehin alan şüpheliler için Interpol harekete geçti!

Ünlü iş adamını rehin alanlar için Interpol harekete geçti!

Türk Yıldızları'nın Samsun'da yapacağı uçuş iptal edildi

Türk Yıldızları'na kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.