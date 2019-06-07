Gören telefonuna sarıldı! Muhteşem

Sandıklı'ya bağlı Kozvan köyü girişinde yaklaşık 10 bin metrekarelik tarlada haşhaş ve gelincik çiçekleri birlikte açtı. Haşhaşın beyaz, gelinciğin kırmızı açan çiçekleri görsel şölen oluşturdu. Yol üzerinden geçen tatilciler ve vatandaşlar ise tarlada hatıra fotoğrafı çekti.

Gelincik tarlalarına alışkınız ama burada her renkten var. Uzaktan da çok güzel bir ahengi var. Etrafta yine bu şekilde doğa manzaraları var. Biz de durup fotoğraf çektik. Tabi Anadolu'nun neresine gitseniz cennet.