Görenler şaşkına döndü! İngiltere Premier Lig devi Tottenham Hotspur'dan Eskişehir paylaşımı

İngiltere’nin büyük takımlarından birisi olan Tottenham Hotspur, Premier Lig'de oynadığı Aston Villa mücadelesi öncesi sosyal medya üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu.

ESKİŞEHİR DETAYI...

Dünyanın farklı şehirlerinden her hafta Tottenham’ın maçını izleyecek taraftarlara, hangi saat diliminde maçı izleyebilecekleri konusunda bilgi veren tabloda bu sefer Eskişehir’e de yer verildi.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI!

“Dünya’nın neresinden bizi izleyeceksiniz?” yazılı paylaşımda farklı ülkelerden birçok şehir kullanıldı. Çekya, Belçika ve Nijerya’nın da şehirlerinin bulunduğu paylaşımda Eskişehir’i görenler yorumlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi. İngiliz devinin Eskişehir paylaşımı kısa zamanda sosyal medya üzerinde binlerce beğeni aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM...



