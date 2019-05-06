Görenler şokta! Buluşmak istediği kadında ilk bu özelliği arıyor

Çöpçatanlık uygulamarından en yagın olanlardan Tinder'da ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın kullanıcı beğendiği erkeklerle "eşleşmek" için fotoğrafları geçerken komik bir fotoğrafla karşılaştı.

Bir erkek kullanıcı, buluşmak istediği ya da tanışmak istediği kadında ne aradığının fotoğrafını yayınlamış. Kadına ilginç gelen kısım ise erkeğin bir kadında böyle bir tırnak şekline sahip olmasını istemesi...

Tinder'da gördüğü bu komik fotoğrafı Twitter hesabından yayınlayan Rebecca Watkin, adamın kendi profil fotoğrafında birden fazla tırnak modeli koyduğunu ve çıkmak istediği kadınlara "en iyi örnek bu" diye mesaj verdiğini paylaştı.

"Tinder beni her geçen gün şaşırtıyor. Sırf onu tahrik ediyor diye adamın biri bir kadının onun kız arkadaşı olması için önce bu tırnaklara sahip olması gerektiğini söylüyor. Nasılsa bu tırnaklar onu tahrik ediyor herhalde!" yorumunu da paylaşımına ekleyen Rebecca 25 yaşındaki bu tırnak hastası adamın profilinde, "Gerçekten de french tırnak modeli içimi gıdıklıyor. Bir kadında dikkat ettiğim şey her daim bakımlı tırnaklar" yazdığını belirtti.



