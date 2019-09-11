Görenleri hayran bırakan kanyon: Küpkaya

Yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı 5 derece olan yaklaşık 2 kilometrelik kanyon, macera tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Olta ile balık da avlanabilen kanyon, sıcak havalarda serinlemek isteyenlere de olanak sağlıyor. Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'nun dereleri, kanyonları ve doğal güzelliklerinin, kentin en önemli destinasyonlarından olduğunu söyledi. Ordu'nun doğa turizmi ile öne çıkan illerin başında geldiğini aktaran Toparlak, "Bunlardan en önemlilerden bir tanesi de Ulubey ilçemizde bulunan Küpkaya Kanyonu. Kanyonumuz hem uzunluğu hem içerisinde barındırdığı balıkları hem de görselliği yönünden Karadeniz'in en güzel destinasyonlarından bir tanesi." dedi. Küpkaya Kanyonu'nun şu anda içerisinde bulunan restorasyonuyla ziyaretçilerine hizmet verdiğini dile getiren Toparlak, "Kanyon ayrıca insanların buraya gittiği zaman vadi boyunca içerisinde gezebileceği alanları olan aynı zamanda akan suyunun içilebilir vaziyette olması hasebi ile diğer kanyonlardan, diğer derelerden çok farklıdır." diye konuştu.

Kanyonun çok temiz bir yapısının olduğunun altını çizen Toparlak, "Kanyonun yörede çok önemsediğimiz Alabalık çeşidini de içerisinde barındıran özelliği vardır. Görenleri hayran bırakan bu kanyon özellikle yerli ve yabancı turistlerin cazibesi durumunda." şeklinde konuştu. Toparlak, kanyonun mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerin başında olduğuna da değinerek kente gelen yerli ve yabancı turistleri buraya davet etti. İşletmeci Fedayi Bayram ise kanyonun doğal oluşumuyla insanları adeta büyülediğini belirterek "Küpkaya Kanyonu soğuk suyu, doğal yapısı ve kayalarıyla gerçekten doğa harikası bir yer." dedi. Kanyona yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçi geldiğini ifade eden Bayram, gelen turistlerin burada vadi boyunca gezinti yaptığını, imkan buldukça da suya girerek serinlemeye çalıştıklarını aktardı. Bayram, kanyonun bakir kalan ender yerlerden birisi olduğunun altını çizen Bayram, "Bizim buraya gelen insanlardan beklentimiz kanyona çöp ve atıklarını bırakmamaları. Doğaya zarar vermeden buradan dönmelerini istiyoruz. Herkesi Küpkaya Kanyonu'na gezmeye, görmeye ve yüzmeye bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kanyonu ziyaret edenlerden Hayriye Alkaya Yılmaz da ilk defa yöreye geldiğini ve kanyondan çok etkilendiğini söyledi. Kanyonun doğa harikası bir yer olduğunu ifade eden Yılmaz, "Buraya gelmeden önce bu kadar güzel bir yerle karşılaşacağımı düşünmemiştim. Sesi dinlediğinizde huzuru yakalıyorsunuz, Burası doğal yapısıyla muhteşem bir yer." dedi. Lise öğrencisi İpek Yılmaz ise ailesiyle kanyonu gezmeye geldiğini belirterek, "Ortam gerçekten çok güzel bir huzurlu. Buranın ailecek mutlaka gezilmesi gereken yerlerin başında olduğunu düşünüyorum. Burası ayrıca öğrenciler açısından da sınav öncesi moral bulabileceği güzel yerlerden birisi." diye konuştu. (AA)

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