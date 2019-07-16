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Görevden alınan müze müdürünün odasında yeni kayıt dışı eserler ele geçirildi

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HABER  | 16.07.2019 22:43 | Son Güncelleme

İzmir'de, kayıt altına alınmayan eserlerin bulunmasının ardından görevden alınan Tire Kent Müzesi müdürünün odasında yeni kayıt dışı eserler ele geçirildiği bildirildi.

Tire Belediyesi'nden yapılan açıklamada, geçen hafta kayıt altına alınmayan tarihi eserlerin belirlenmesi üzerine görevden alınan müze müdürü E.A'nın odasındaki masa, etajer ve çekmecelerde inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, aramalarda, kayıt altına alınmayan Roma dönemi 119 sikke, bronz bilezik, kemer tokası, yüksük, bronz yüzük, mühür, bronz haç, ağırşak ve idari oda kısmında aynı döneme ait insan başı heykeli ele geçirildiği aktarıldı.

Tarihi eserlerin tutanaklara geçildikten sonra Tire Arkeoloji Müzesi yetkililerine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, emniyet güçlerine bilgi verildiği, idari ve adli soruşturma açıldığı kaydedildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir MÜZE kayıt dışı eser tarihi eser

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