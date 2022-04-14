YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Salman ile 4 görevlinin yargılanmasına devam edildi

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Salman ile 4 görevlinin yargılanmasına devam edildi

14.04.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kamu görevlisinin, resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 10'ar yıla kadar hapis cezası istenen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, duruşmaya katıldı

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve 4 belediye personelinin, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 10'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Salman ile birlikte dönemin fen işleri müdürlüğü görevini yürüten ve bir süre belediye başkan yardımcılığı yapan Hamit K. ve belediyede görevli 3 personel ile avukatlar katıldı.

Yalova merkez Seyrantepe Mahallesi'ndeki prefabrike taziye evinin usulsüz şekilde ihale edilerek yapılmasıyla ilgili görülen davada savunmasını yapan Salman, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Mahalleye taziye evi yapımını karar verdiklerini ve zemin betonunun atıldığını anlatan Salman, ancak bağış yapmak isteyen A.Ç'nin vazgeçmesi üzerine tekrar ihaleye çıktıklarını ileri sürdü.

Mahalle muhtarı T.Ç'nin kardeşi tarafından kendilerinin haberi olmadan, beton zemin üzerine prefabrike yapıyı kurduğunu ifade eden Salman, zabıtaya yapının kaldırılması talimatını verdiğini iddia etti.

Davanın siyasi olduğunu da öne süren Salman, mahalle muhtarı T.Ç. ve taziye evini yaptıran kardeşi F.Ç'nin ifadelerini yalanladı.

Sanık Salman'ın avukatının siyasi içerikli konuşması sırasında sarf ettiği "Kayıtlara geçsin. İktidara geldiğimizde hesabını soracağız." sözleri üzerine salonda kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Diğer sanıklara söz verilmesinin ardından tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, o dönem belediyede iç mimar olarak görev yapan F.Ç'yi dinledi.

Sanık M.S. ve İ.H.K'nin taziye evi projesini kendisinden aldıkları yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine F.Ç, "Ben kimseye taziye evi çizimini vermedim. Ben neden buradayım hala anlamadım. Hiçbir şekilde çizim veya bulduğum bir çizimi kimseye vermedim." dedi.

Sanık Hamit K. ve T.B'nin önceki savunmalarını tekrarlamasının ardından ara veren mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianame

İddianamede, 8 Şubat 2019'da 165 bin lira bedelle, pazarlık usulüyle F.Ç'ye ait şirkete ihale edilen 129 metrekarelik taziye evinin, açılışının aynı yıl 17 Mart'ta gerçekleştirildiği ancak dosyaya konulan fotoğraftan 19 Ocak'ta zaten yapılmış olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

Taziye evinin yapımını gerçekleştiren F.Ç'nin dosyasının ayrıldığına yer verilen iddianamede, Belediye Başkanı Salman ile Hamit K. ve diğer belediye görevlileri İ.H.K, T.B. ile M.S. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2'şer yıla, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından açılan başka bir dava kapsamında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Termal Kaplıcaları ara tatilde öğrenciler ve ailelerini ağırlıyorTermal Kaplıcaları ara tatilde öğrenciler ve ailelerini ağırlıyor
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandıTFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorMuğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yalova Namaz Vakitleri 14 Nisan Perşembe

İmsak
04:49
Sabah
06:19
Öğle
13:08
İkindi
16:50
Akşam
19:47
Yatsı
21:12
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doktorlar şoke oldu! Cinsel zevk için kabloyu...

Doktorlar şoke oldu! Cinsel zevk için kabloyu...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.