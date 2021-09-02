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Görevimiz Tehlike 7 için 100 milyon dolarlık sigorta kavgası

02.09.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde aksilik bitmiyor. Şimdi de prodüksiyon ile sigorta şirketi davalık oldu.

Görevimiz Tehlike 7 için 100 milyon dolarlık sigorta kavgası

Pandemi ile birlikte başlayan aksilikler Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) ekibinin peşini bırakmıyor.

TERS DÜŞTÜLER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çekimlere ara vermek zorunda kalan, setteki ses kayıtları sızan hatta başrol oyuncusu Tom Cruise'un otomobilinin çalındığı film, şimdi de davalık oldu. Prodüksiyon ile sigorta şirketi ters düştü.

100 MİLYON DOLAR TALEBİ

Paramount Pictures, pandemi nedeniyle çekimlere en az 6 kez verilen arada sigorta şirketi Chubb'ın tüm zararı karşılamadığını söylüyor. Poliçeye göre Chubb'ın 100 milyon dolara kadar zararı karşılaması gerekiyor.

2022'DE VİZYONA GİRMESİ BEKLENİYOR

Merakla beklenen filmde Cruise'un yanı sıra Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson ve Vanessa Kirby yer alıyor. Görevimiz Tehlike 7'nin 27 Mayıs 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.

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Tom Cruise
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