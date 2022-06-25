Görme engelli 11 yaşındaki Filistinli Meyar müzikle hayata tutunuyor

SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'da yaşayan doğuştan görme engelli 11 yaşındaki Filistinli Meyar Abuobaid, müzik tutkusuyla hayata bağlanıyor.

Muhammed ve Amani Abuobaid çiftinin 6 çocuğundan biri olan Meyar, Suudi Arabistan'da dünyaya geldi.

Ağabeyi ve ablasının üniversite eğitimi için yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye yerleşmeye karar veren ailesiyle Trabzon'da yaşamaya başlayan Meyar, Çamlık İşitme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Lisesi bünyesinde görme engelli çocuklar için açılan sınıfa kaydoldu.

Türkçeyi okulda öğrenen, müzik tutkusuyla gönülleri kazanan Meyar, okuduğu İstiklal Marşı ve okul etkinliklerinde söylediği şarkılarla dikkati çekiyor.

Bu yıl 4. sınıfı bitiren Meyar Abuobaid, AA muhabirine, şarkı söylemeyi çok sevdiğini, okulda arkadaşlarıyla oyun oynayıp ders çalıştığını ve şarkı söylediğini anlattı.

Okulun müdür yardımcısı Osman Bakoğlu ile ders sonunda bağlama eşliğinde şarkı söylediklerini belirten Abuobaid, "Bir kere sahneye çıktım, şarkı söyledim. Okulda da etkinliklerde şarkı söylüyorum. Bir kere de Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda şarkı söyledim. Evde annemden şarkı öğreniyorum. Bazen ezberlediğim şarkıları okula gelince arkadaşlarıma öğretiyorum. Arkadaşlarımla birlikte söylüyoruz." dedi.

Meyar, büyüyünce öğretmen olmak istediğini dile getirerek, "Öğretmenimi, okulu çok seviyorum. Okuldaki herkesi seviyorum. Ben de ana sınıfı öğretmeni olacağım." diye konuştu.

- "Müzik kulağı gayet iyi"

Görme engelliler sınıfı özel eğitim öğretmeni Mustafa Öztürk de Meyar'ın arkadaşlarıyla sosyal etkileşiminin iyi olduğunu ifade etti.

Öğrencisinin müziğe özel yeteneği olduğunu anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"İstiklal Marşı'nı diğer çocuklardan daha iyi söyleyebilir hale geldi. Derslerinde gayet başarılı, özellikle müziğe yeteneği var. Her öğrencinin farklı yetenekleri olduğu gibi Meyar'ın da müziğe yeteneği var. Müzik kulağı gayet iyi. Sınıf içerisinde de müzik etkinlikleri yapıyoruz. Diğer çocuklardan daha hızlı söylenenleri kapabiliyor. Diğer öğrenciler ve öğretmenler tarafından dikkat çeken bir öğrencimiz. Kültürümüze gayet uyum sağladı. İyi düzeyde Türkçe konuşabiliyor. Sınıfta da gayet uyumlu, başarılı bir öğrenci."

- "Kızım şarkı söylerken çok mutlu, çok neşeli"

Meyar'ın babası Muhammed Abuobaid ise çocuklarının eğitimi için Türkiye'ye geldiklerini, ilk olarak kızları Meyar'ın Türkçeyi öğrendiğini söyledi.

Baba Abuobaid, "Meyar'ın sesinde güzellik var. Bunu ona Kur'an öğretirken fark etmiştik. Sonra yavaş yavaş müzik öğretmeye çalıştık. Müziği çok sevmişti, çok güzel şarkı söylemeye başlamıştı. Öğretmenlerinin katkılarıyla okulda da şarkı söylemeye başladı." ifadesini kullandı.

Kızının şarkı söylemeyi çok sevdiğini vurgulayan Abuobaid, şunları kaydetti:

"Okulda müdür yardımcısı ve öğretmeni yardımıyla birkaç programa katıldı. Arkadaşlarına şarkı söylüyor. Kızımın İstiklal Marşı'nı okumasını fark eden öğretmeni sosyal medyada paylaşınca birçok kişi beğenmişti. Okulda da etkinliklerde arkadaşlarının önünde şarkı söylüyor. Bu da hem bizi hem de kızımı çok mutlu ediyor. Kızım şarkı söylerken çok mutlu, çok neşeli oluyor."

