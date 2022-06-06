Görme engelli 4 genç sporda engel tanımıyor

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Diyarbakır'dan katıldıkları Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda farklı branşlarda 8 altın madalya kazanan 4 görme engelli sporcunun hedefi Fransa'da düzenlenecek 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına katılıp, derece elde etmek.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Uzunova köyünde 2004 yılında 10 yaşındayken çobanlık yaptığı sırada bulduğu patlayıcının elinde patlaması sonucu bir gözünü ve sol kolunu kaybeden görme engelli milli atlet Mehmet Nesim Öner'in çalıştırdığı 4 genç, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca Mersin'de 13-15 Mayıs'ta düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'na katıldı.

Gençler, 345 sporcunun katıldığı şampiyonadan 8 altın madalya ile döndü.

Farklı oranlarda görme engeli bulunan sporculardan Serap Demirkapu, büyükler klasmanında gülle ve cirit atmada 2, 17 yaş altı klasmanında ise Mehmet Başeğmez 400-1500 metre koşuda 2, İsmail Uruç gülle ve cirit atmada 2, Abdullah Tanhan da 400 metre koşu ile cirit atmada 2 madalya aldı.

Serap Demirkapu, bu müsabakada elde ettiği başarı ile milli takıma seçildi.

Diğer 3 sporcu ise milli takıma seçilmek için Öner'in antrenörlüğünde çalışmalarını sürdürüyor.

Hedeflerini büyüten 3 genç Fransa'da düzenlenecek 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

- Nesim Öner: "Sporcularımız engellerini aştı"

Merkez Yenişehir ilçesindeki Atletizm Spor Tesisleri'nde sporcuları çalıştıran görme engelli milli atlet Nesim Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk ve gençleri spora kazandırmaya çalıştığını söyledi.

3 yıldır sporcuları çalıştırdığını belirten Öner, "Birçok sporcumuza Türkiye'de altın madalyalar kazandırdık. Sporcularımızla hedeflerimiz var. Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 4 sporcumuzla 8 altın madalya kazanarak Diyarbakır'a geldik. Sporcularımızdan Serap Demirkapu, gülle ve cirit branşlarında milli takıma seçildi. 2024'te olimpiyatlar olacak. Sporcularımız engellerini aştı. Hedefimiz olimpiyatlarda ülkemizi temsil edip, en iyi şekilde yarışarak kürsüye çıkmak. Temennimiz oradan altın madalyalarla dönmek." ifadelerini kullandı.

Öner, sporcularla yüksek motivasyonla belirledikleri hedefe ulaşmak için sıkı çalıştıklarını anlatarak, sporcuların milli takıma seçilme hedeflerinin olduğunu aktardı.

Tüm engellilere evlerinden çıkarak engellerini aşmaları tavsiyesinde bulunan Öner, ailelerin de engelli çocuklarına bu anlamda destek sunması gerektiğini kaydetti.

- Serap Demirkapu: "Görme engelim bana hiçbir zaman bir engel olmadı"

Görme engelli sporculardan Serap Demirkapu, 6 yıldır sporla ilgilendiği ve yarışmalara katıldığını belirtti.

Farklı branşlarda katıldığı çok sayıda müsabakada altın madalya kazandığını anlatan Demirkapu, "Mersin'de düzenlenen şampiyonada aynı zamanda Türkiye rekoru da kırdım. Bunun sevincini yaşıyorum. Hedefimiz olimpiyatlarda başarılı olmak, onun için sıkı çalışıyorum. Görme engelim bana hiçbir zaman bir engel olmadı. Benim durumumda olanlara da engel olmamasını isterim. Onların elinden tutmamızla çok iyi yerlere gelebilirler. Mersin'de aldığım 2 altın madalyayla milli takıma seçildim. Bunun sevinciyle başarıdan başarıya koşacağım. Engelimi sporla aştım. Herkese de nasip olmasını isterim." şeklinde konuştu.

- Mehmet Başeğmez: "Hedeflerimin peşinden koşuyorum"

İsmail Uruç da, görme engelli olarak 3 yıldır farklı branşlarda katıldığı müsabakalarda dereceler elde edip, madalyalar kazandığını aktardı.

Mersin'deki şampiyonada ismini duyduğunda mutlu olduğunu, heyecanlandığını anlatan Uruç, ailesi ve takım arkadaşlarının da kendisiyle gurur duyduğunu belirterek, "Hedefim milli takıma seçilmek." diye konuştu.

Mehmet Başeğmez ise 3 yıldır spor yaptığını, Mersin'den 2 altın madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Ailem ve arkadaşlarım benimle gurur duydu. Bu moral ile daha da hırslandım. Hedeflerimin peşinden koşuyorum." şeklinde görüş belirtti.

