YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Görme engelli avukat, noterde tanık zorunluluğu düzenlemesinin iptali için karar bekliyor

Görme engelli avukat, noterde tanık zorunluluğu düzenlemesinin iptali için karar bekliyor

21.08.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görme engellilerin "noter işlemlerinde iki tanık bulundurması zorunluluğu"nun iptali için Danıştaya başvuran avukat Müjgan Bilgen Özen, TİHEK'in düzenlemeye ilişkin "ayrımcılık yasağının ihlali" kararının emsal olmasını istiyor - Avukat Müjgan Bilgen Özen: - "Danıştaydaki davada da TİHEK'in kararı çok önemli bir delil niteliği taşıyor"

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - Başvurusu üzerine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan (TİHEK), "görme engellilerin noter işlemleri sırasında iki tanık bulundurma zorunluluğu"nun "ayrımcılık yasağının ihlali" sayılmasına ilişkin karar alan görme engelli avukat, düzenlemenin iptali için Danıştaydan da karar bekliyor.

İzmir'de yaşayan bir çocuk annesi avukat Müjgan Bilgen Özen, AA muhabirine, halk arasında "tavuk karası" olarak bilinen rahatsızlık nedeniyle 25 yaşında görme yetisini tamamen yitirdiğini söyledi.

Eşinin de kendisi gibi görme engelli ve avukat olduğunu dile getiren Özen, 23 yılı geride bıraktığı mesleğini yaparken bir yandan da engellilerin haklarının geliştirilmesi ve ayrımcılığa uğramamaları için sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yaptığını ifade etti.

Özen, vekalet vermek için 2019'da gittiği noterde işleminin, Türkiye Noterler Birliğinin 21 Mart 2014 tarihli genelgesinde yer alan ve hala uygulamada olan "görme engellilerin noter işlemleri sırasında iki tanık bulundurma zorunluluğu" nedeniyle yapılmadığını aktararak, uygulamayı onur kırıcı bulduğu için konuyu TİHEK'e taşıdığını dile getirdi.

Uygulamayı "ayrımcılık yasağının ihlali" sayan TİHEK'in örnek bir karar aldığını vurgulayan Özen, "Bu karar engelliler için çok önemli olacak. Sadece noter işlemleriyle ilgili değil. Engelli bireylerin ayrımcılığa uğradığını kanıtlamak çok zor. Bu somut bir karar ve emsal niteliğinde. Bu emsal olacak. Aynı ayrımcılığı yaşayan tüm görme engelliler, TİHEK'e başvurduğunda her seferinde 40 bin lira gibi ceza çıkacak." dedi.

İlgili genelgenin iptali için Danıştaya başvurduğunu anlatan Özen, "Bu davada da TİHEK'in kararı çok önemli bir delil niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Müjgan Bilgen Özen, noterdeki uygulamanın görme engelliler için onur kırıcı olduğunu kaydederek, "Yaşamınızı onurunuzla kazanmışsınız, eğitilmişsiniz ve saygınlığınız var; size belki de ilkokul mezunu olmayan bir kişi okuma yazma biliyor diye tanıklık yapacak. Bütün eğitimleriniz, belki profesör olmanız, hukukçu olmanız hiçbir işe yaramıyor sırf görmemenizden dolayı... Çok onur kırıcı bir şey." diye konuştu.

- "Uygulamada ciddi sorunlarımız var"

Öğrencilik döneminden beri engelli hakları için mücadelede yer aldığını vurgulayan Özen, şunları söyledi:

"Engellilerin yaşamış olduğu en önemli iki sorun; ayrımcılık ve erişilebilirlik sorunu. Uygulama anlamında çok ciddi sorunlarımız var. Çünkü 'Engelliler hep korunmaya, bakıma muhtaçtır' algısı bin yıllardır insanların zihnine kazındığı için bu önyargılarla da mücadele etmemiz gerekiyor."

- TİHEK kararı

Avukat Müjgan Bilgen Özen'in yaptığı başvuru sonucu TİHEK tarafından alınan kararda, görme engellilere noterde tanık bulundurma zorunluluğu, "ayrımcılık yasağının ihlali" sayılmıştı.

Kararda muhataplar olan Türkiye Noterler Birliği ile ilgili noter hakkında 40 biner lira idari para cezasına hükmedilmiş ve şu ifadelere yer verilmişti:

"Önemli olan husus, engelli bireylerin 'birer merhamet nesnesi' değil kendi yaşamları üzerinde karar sahibi hak özneleri olduklarının anlaşılması gerektiğidir. Görme engellilerin Braille alfabesi dışında okuma imkanına sahip olmayan kişiler olarak değerlendirilmeleri, aynı zamanda kalıp yargı içermektedir. Noterlerde gerçekleştirecekleri düzenleme şeklindeki işlemlerde iki tanık huzurunda işlem yapılmasının zorunlu tutulması uygulamasının, görme engellilere yönelik farklı muamelenin nedeni olduğu açıktır. Uygulamanın, okuma yazma bilen, imza atabilen görme engellilere yönelik farklı muamelenin makul ve meşru bir nedene dayanmadığı, farklı muameleye tabi tutulan görme engelli bireye aşırı ve olağanın ötesinde bir külfet yüklediğinden eşitlik ilkesinin ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de fabrika yangınına müdahale ediliyorİzmir'de fabrika yangınına müdahale ediliyor
Eyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldıEyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldı
Tokat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandıTokat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Avukat Noter görme engelli tanık tihek

İzmir Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:54
Sabah
06:24
Öğle
13:20
İkindi
17:04
Akşam
20:06
Yatsı
21:29

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Pazar

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Büyük Bayındır Eczanesi
Bayindir
Çağında Eczanesi
Buca
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.