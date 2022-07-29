Görsel İletişim Tasarımı mezunları ne iş yapar? Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Herkesin yaşamında gelecekle ilgili kararlarında meslek seçiminin önemli bir rolü vardır. Bu seçimler kişilerin becerileri ve ilgi alanlarına göre yapıldığında çok daha başarılı bir kariyer yaşamı çizilebilir. Kişilerin tercih edeceği meslekler aynı zamanda gelecek vaat etmesi ve iyi bir gelir sağlaması da önemlidir. Görsel İletişim Tasarımı mezunları iş imkanları özellikle son yıllarda oldukça fazladır. Mezunlar aldıkları eğitimi kapsayan iş yerlerinde kolaylıkla iş bulabilir.

Teknolojinin gelişmesiyle bu alandaki iş imkanları da artmaya devam ediyor. Mezunlar bir firmaya bağlı olarak çalışabilecekleri gibi freelance olarak da çalışabilirler. Kendi projeleri üzerinde çalışma imkanı olan mezunlar, birden çok şirket ile birlikte iş yapabilir.

Görsel İletişim Tasarımı bölümü nedir?

Görsel İletişim Tasarımı bölümü, 4 yıllık eğitim ile tasarımcı yetiştiren bir lisans bölümüdür. Görsel iletişim tasarımı bölümü öğrencilerine eğitim yaşamları boyunca yaratıcılık, özgünlük ve farklılık kazandıran bölümlerden biridir. Görsel iletişim tasarımı bölümü medya ve iletişim alanında hizmet veren kişiler ve şirketlerle organik bir bağ içinde çalışmalarını sürdürür. Bu bölümden mezun olan kişiler için televizyon ve medya kuruluşları başlıca iş imkanlarındandır.

Görsel iletişim tasarımı bölümünün temel amacı, dijital medya ve çeşitli kuruluşlarda çalışacak meslek mensuplarının yetiştirilmesidir. Bu amaç kapsamında öğrencilere görsel içerikler üretildiğinde ürünün müşteri ile bağ oluşturmasının öneminin altı çizilir. Sanatsal bakış açısı dikkate alınarak, yaratıcılık ve özgünlük ön planda tutulur.

Herkesin ideali kendi ilgi alanına göre bir meslek seçimidir. Görsel iletişim tasarımı bölümünde eğitim alacak kişilerin araştırmacı ve sanata ilgili olmaları çok önemlidir. Aynı zamanda yetenekli olduğu kadar medya sektörüne ilgisi olan kişilerin de bu bölümde okuması oldukça uygundur.

Görsel İletişim Tasarımı bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Üniversiteler görsel iletişim tasarımı bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi verir. Bu kapsamda görsel iletişim tasarımını kapsayan dersler verilir. 8 dönemin sonunda öğrenciler donanımlı bir şekilde bölümlerinden mezun olur. Üniversitelerde yer alan görsel iletişim tasarımı bölümleri sözel puan türüne göre öğrenci alımı yapar. TYT ve AYT sınavına giren öğrenciler, aldıkları puanlar ile bölümlere yerleştirilebilir.

Bazı üniversitelerde görsel iletişim tasarımı bölümlerinin öğretim dili İngilizcedir. Aynı zamanda birçok görsel iletişim tasarımı bölümünün öğretim dili de Türkçedir.

Görsel İletişim Tasarımı bölümü dersleri nelerdir?

Görsel İletişim Tasarımı bölümü dersleri bu bölümden mezun olan öğrencilerin donanımlı bir şekilde iş yaşamına başlamasını sağlar. Teorik ve uygulamalı olacak şekilde birçok dersten 8 dönemlik eğitimleri boyunca sorumlu olan öğrenciler, bu dersleri başarılı bir şekilde tamamlamaları halinde “Görsel İletişim Tasarımı Lisans Diploması’’ almaya hak kazanır. Bu bölümden mezun olanlar Görsel İletişim Tasarımcısı unvanı alır. Görsel İletişim Tasarımı bölümü derslerinin neler olduğuna bir göz gezdirelim.

Temel Tasarım,

Sanat Kavramları,

Görsel İletişim

Desen,

Bilgisayarda Grafik Tasarımı,

Etkileşim ve Arayüz Tasarımı,

Multimedya Tasarımı,

Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon,

Kurgu Teknikleri,

Reklam Tasarımı,

Görsel İletişim Tasarımı mezunları ne iş yapar?

Görsel İletişim Tasarımı mezunları, tasarımını yapacağı konu hakkında araştırmalar yapan kişidir. Bu araştırmalar neticesinde en uygun ürünü ortaya çıkarmak için gerekli çalışmalar yürütür. Web siteleri, dijital medya kuruluşları için görseller düzenleme ve hazırlama başlıca görevleri arasında yer alır. Görsel İletişim Tasarımı mezunlarının özel sektörde iş olanakları her geçen gün artmaya devam ediyor. Kendi tasarımlarını pazarlama olanakları olduğu gibi serbest çalışma olanakları da bulunmaktadır.

Görsel iletişim tasarımı bölümü mezunlarının sahip oldukları iş olanakları, iş bulma kaygılarını da azaltır. Bu sebeple görsel iletişim tasarımı bölümünü başarıyla tamamlayan mezunlar reklam şirketlerinde, özel şirketlerinde, web sitelerinde ve kamu kuruluşlarında işe başlayabilir. Görsel iletişim tasarımı bölümden mezun olan kişiler; özel sektör ile devlet sektöründe çeşitli görevlerle çalışmalarına devam edebilirler. Görsel İletişim Tasarımı mezunlarının kamuda iş olanakları deinmeleri için Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmeleri gerekir. Bu sınavdan alınan sonuçlara göre kamu kurumlarına atamaları yapılır.

Görsel İletişim Tasarımı mezunları nerelerde çalışır?

Görsel İletişim Tasarımı bölümünü tamamlayan meslek mensupları Görsel İletişim Tasarımcısı olarak kariyer yaşamına devam edebilir. Görsel İletişim Tasarımcısı serbest çalışma koşulları ile özel şirket ve kişilere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu bölüm mezunları eğitmen, iletişim uzmanı, web tasarımcısı, proje yöneticisi gibi unvanlarla çeşitli işlerde çalışabilirler.

Reklam Şirketleri,

Özel Şirketler,

Medya Kuruluşları,

Web Siteleri

Kamu Kuruluşlarında çeşitli departmanlar da çalışma alanlarından bazılarıdır.

Akademisyen olarak kariyer yaşamına devam etmek isteyenler, kendilerinden istenen yeterlilik belgelerini tamamlamaları gerekir.

Görsel İletişim Tasarımı Adaylarının Hangi Özelliklere Sahip Olmaları Gerekir?

Dijital iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, multimedya iletişim ortamlarının ve araçlarının hızla yaygınlaşması, Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun nitelikli elemanlara olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu alana ilgi duyan adayların, yazılı ya da sözlü iletişimlerinin güçlü olması çok önemlidir. Araştırmaya ve öğrenmeye meraklı, takım çalışmasına uyumlu, sayısal ve sözel derslere ilgili olan kişiler olmaları da çok önemlidir. Kendini geliştirmeye istekli, özellikle yabancı dile yetenekli olan adaylar için ideal bir seçim olabilir.

Bu bölümden mezun olan kişiler, çeşitli alanlarda iş imkanına sahip olacakları için kendilerini geliştirmeleri halinde kısa süre içinde iyi bir kariyer yolu çizebilirler.



