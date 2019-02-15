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Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.02.2019 10:14 | Son Güncelleme

Hayatlarıyla göz önünde olan ve hemen hemen her anlarını sosyal medyadan paylaşan Kim Kardashian ve Kanye West çifti, bu defa Sevgililer Günü sürpriziyle gündemde.

Kanye West'in Kim Kardashian'a bu jesti kimi çevreler tarafından görgüsüzce bulunsa da pek çok kişi tarafından romantik bulundu.

Kanye West’ten Kim Kardashian’a Sevgililer Günü sürprizi

ABD’li rap şarkıcısı Kanye West, eşi Kim Kardashian’a 14 Şubat Sevgililer Günü için ilginç bir sürpriz hazırladı.
41 yaşındaki rap’çi, 38 yaşındaki eşi için California, Hidden Hills’teki evlerinin oturma odasını bembeyaz dekore ettirip güllerle doldurdu.
West ayrıca, müzisyen Kenny G’yi de müzik yapması için evine getirtti.
The Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov yıldızı Kim Kardashian, kendisine yapılan Sevgililer Günü sürprizini sosyal medydan paylaşarak, “En iyi koca ödülü kocama gidiyor. Şimdiye kadarki en düşünceli hediye” yorumunu yaptı.
Kardashian ayrıca, “Olacak iş değil, Kenny G oturma odamda!” mesajını paylaştı.
Forever In Love şarkısıyla tanınan 62 yaşındaki caz müzisyeni Kenny G, Kardashian-West çifti için mobilyalardan arındırılmış ve çiçeklerle doldurulmuş odada saksafon çaldı.
Kardashian-West çiftinin North, Saint ve Chicago adında üç çocuğu bulunuyor. Üçüncü çocuklarını taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya getiren çift, yine aynı taşıyıcı anneden dördüncü bebeklerini bekliyor.
Çift, 2014 yılında İtalya’da evlenmişti.
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Kim Kardashian Kanye West

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