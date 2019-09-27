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Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polise mukavemet eden 2 kişi tutuklandı

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YAŞAM  | 27.09.2019 20:18 | Son Güncelleme

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde polise mukavemet ettikleri görüntüler sosyal medyada yayınlanan 2 kişi, soruşturma kapsamında tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi Korsan Parkı mevkisinde N.Y. ve B.B ile A.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Olayı inceleyen polis ekipleri, A.D.'yi sağlık raporunu almak için Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne getirdi.

O sırada parmağından yaralanan N.Y. ve B.B. de aynı hastaneye gelerek tedavi olmak istedi.

A.D. kavga ettiği kişileri görünce durumu polise bildirdi.

Hastane polislerince uzaklaştırılmak istenen N.Y ve B.B, ekiplere mukavemet gösterdi.

TUTUKLANDILAR

Daha sonra bölgeye gelen takviye ekiplerce gözaltına alınan N.Y. ve B.B. hakkında "Kasten adam yaralama" ve "Görevli memura mukavemet, hakaret ve tehdit" suçundan işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklandı.

A.D'nin kız kardeşi Beril D, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kişiler ağabeyimi dövüp kanala atmaya çalışıyorlar. Telefonunu ve cüzdanını alıyorlar. Polisin siren sesini duyunca kaçıyorlar. Biz hastanede polislere şikayetçi olduğumuz kişileri gösterirken bu kişiler polise mukavemet göstererek hakaret içeren cümleler kurdular." diye konuştu.

Zanlıların hastane çıkışında polislere mukavemetleri sosyal medyada gündeme gelmişti.

(AA)

Hastanedeki tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildiHastanedeki tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi
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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir polise mukavemet tutuklama

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