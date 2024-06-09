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Görüntüler dikkat çekti! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
09.06.2024 20:35
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Fenerbahçe'de başkanlık sonuçlarının belli olmasının ardından Ali Koç bir açıklama yaptı. Koç'un "Yaşa Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe" diyerek yaktığı meşale elden ele dolaştı. Meşale Acun Ilıcalı'ya gelince söndü.

Görüntüler dikkat çekti! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü

Fenerbahçe'de seçim sonuçlarına göre Ali Koç bir kez daha başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım sonuçlarının belli olmasının ardından Koç ile sahneye beraber gelerek destek mesajı verdi.

Koç, "Sizden ilk ricam, hepimizin ilk vazifesi... Artık Fenerbahçe'yi, hocasını, sporcularını, başkanını, yönetimini sosyal medyada çerez halin getirmeyelim. Buradaki bütün gücümüzü rekabete, rakiplerimize, belden aşağı vuranlara ve yıkmak istediğimiz sisteme harcayalım." dedi.

ACUN'A GELİNCE SÖNDÜ

Daha sonra Ali Koç "Yaşa Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe" diyerek bir meşale yaktı. Koç'un yaktığı meşale elden ele dolaşırken Acun Ilıcalı'ya gelince söndü.

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ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Ilıcalı sonuçların açıklanması sonrasında "Camiamıza verdiğimiz sözleri tutmanın zamanı. Fenerbahçe çok güzel yerlere gelecek. Birlikten kuvvet doğar. Biz başka bir takımız. Biraz deliyiz. Farklıyız. Küçüklüğümden beri sarı lacivertli renklere olan sevgimiz çok farklı. Damarlarımıza işledi. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

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Ali Koç Acun Ilıcalı fenerbahçe
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