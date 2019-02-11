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Görüntüleri paylaştılar! Dubai'nin 32 yıldaki inanılmaz değişimi!

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DÜNYA  | 11.02.2019 04:56 | Son Güncelleme

Kentleşme konusunda en iddialı ülkelerden birisi olan Dubai'nin uydudan çekilmiş ve şehrin ne kadar hızlı geliştiğini ve kentleştiğini gösteren uydu görüntüleri şaşkınlık yaratıyor.

Google Time Lapse, 1984'ten 2016 yılına kadar dünyanın değişimini gözler önüne seriyor.

Dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri! İnanılmaz değişim

Google'ın NASA ve ESA ortaklığında yayınladığı bu görüntülerde şehirlerin değişimi gerçekten de inanılmaz.
Şu an Dubai'yi görüyorsunuz; dünyanın zengin şehirlerinden birini.
Ancak yıllar önce bir çölden ibaretti.
İşte Google'ın gözünden bir çölün metropole dönme görüntüleri.
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Anahtar Kelimeler:
dubai Google Time Lapse uydu

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