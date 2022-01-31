Görüntüsüyle tanıdık, lezzetiyle çok farklı! Şerbetli tatlı severlere Çerkez mutfağından hurmisa tatlısı tarifi

Çerkez tatlıları arasında kıyır kıyır hamuruyla, ağdalı şerbeti ve üstündeki kıtır bademleriyle dikkat çeken hurmisa tatlısı, kıvamı ve lezzetiyle çok seviliyor. Şekerpareye benzerliği, kolay hazırlanışı ve enfes tadıyla hurmisa tatlısı yeni favoriniz olmaya aday. Pratik hurmisa tatlısı tarifine gelin birlikte göz atalım.
MALZEMELER
HAMURU İÇİN
1 adet yumurta
1 su bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı toz şeker
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı yoğurt
1 çorba kaşığı sirke
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat
ŞERBETİ İÇİN
3 su bardağı şeker
4 su bardağı su
ÜZERİ İÇİN
HAZIRLANIŞI
Tatlının şerbeti için orta boy tencere içerisine 3 su bardağı toz şekeri, 4 su bardağı suyu ve 1 dilim limonu koyun. Şerbeti kaynamaya bırakın.
Kaynayan şerbeti serin bir yere alın ve soğuması için bekletin.
1 yumurtayı, 1 su bardağı sıvı yağı, 1 çay bardağı şekeri derin bir karıştırma kabına alın ve çırpma teli yardımıyla karıştırın.
Karışım içerisine 2 çorba kaşığı yoğurdu, 1 çorba kaşığı sirkeyi, 2 çorba kaşığı tereyağını, 1 paket kabartma tozunu ve 1 çay kaşığı karbonatı alın, karıştırmaya devam edin.
Devamında 4 su bardağı unu azar azar, kontrollü bir şekilde ekleyin ve yoğurmaya geçin.
Ele yapışmayan kıvamda bir hamur elde ettikten sonra yuvarlak formda şekil vermeye başlayın.
Fırınınızı 150 dereceye ayarlayın ve ısınmaya bırakın.
Yağlı kağıt serili tepsinin üzerine hamurlarınızı koyun ve bir çatal yardımıyla üzerine çizikler atın.
Kırdığınız bademleri hamurların tam ortasına yerleştirin.
Ardından tepsiyi fırına koyun ve üzeri kızarana dek pişirin.
Tatlılar fırından çıkar çıkmaz daha sıcakken üzerine oda sıcaklığındaki şerbeti gezdirin.
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