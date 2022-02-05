Görünümüyle iştah kabartan, tadıyla damak çatlatan ekler tarifi

19'uncu yüzyılın sonlarında Batı'dan ansızın çıkagelen, çikolata, krema ve yumuşak hamur dokusuyla özdeşleşen eklerin her çeşidini evlerinizde yapabilir, adeta evinizin mutfağını küçük çaplı bir pastaneye çevirebilirsiniz. Azar azar malzemelerle koca bir aileye yetecek kadar ekler yapmak için mutfaklara geçelim. İçinizdeki pastacı şefi harekete geçirecek ekler tarifi sizlerle..

EVDE EKLER TARİFİ

MALZEMELER

PATE a CHOUX HAMURU İÇİN

100 gram tereyağı

4 adet yumurta

125 gram un

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 tutam tuz

İÇ DOLGUSU İÇİN

4 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı buğday nişastası

2 çorba kaşığı tereyağı

1 yumurta sarısı

1 paket vanilya

1 poşet sade krem şanti

1 fincan soğuk süt

Dolguyu vişneli, kakaolu veya çilekli de hazırlayabilirsiniz.

ÜZERİ İÇİN

Bitter çikolata

Sütlü çikolata

Dekor malzemeleri (yıldız, kalp, üçgen şekerler)

Toz Antep fıstığı

HAZIRLANIŞI