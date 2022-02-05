Görünümüyle iştah kabartan, tadıyla damak çatlatan ekler tarifi

19'uncu yüzyılın sonlarında Batı'dan ansızın çıkagelen, çikolata, krema ve yumuşak hamur dokusuyla özdeşleşen eklerin her çeşidini evlerinizde yapabilir, adeta evinizin mutfağını küçük çaplı bir pastaneye çevirebilirsiniz. Azar azar malzemelerle koca bir aileye yetecek kadar ekler yapmak için mutfaklara geçelim. İçinizdeki pastacı şefi harekete geçirecek ekler tarifi sizlerle..
MALZEMELER
PATE a CHOUX HAMURU İÇİN
100 gram tereyağı
4 adet yumurta
125 gram un
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı şeker
1 paket vanilya
İÇ DOLGUSU İÇİN
4 su bardağı süt
1 su bardağı şeker
Yarım su bardağı un
Yarım su bardağı buğday nişastası
2 çorba kaşığı tereyağı
1 yumurta sarısı
1 paket vanilya
1 poşet sade krem şanti
1 fincan soğuk süt
ÜZERİ İÇİN
Bitter çikolata
Sütlü çikolata
Dekor malzemeleri (yıldız, kalp, üçgen şekerler)
HAZIRLANIŞI
Ocağa koyduğunuz tencereye 4 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, nişasta, un ve yumurta sarısını alıp karıştırın.
Kaynayınca içindeki unun pişmesi için 3 dakika daha karıştırarak pişirin.
Ocaktan aldığınız muhallebinin içerisine tereyağı, vanilyayı ekleyin ve yağ eriyene kadar çırpın.
Kremanın üzerini kapatın ve soğuması için bekletin.
Krem şanti ve bir fincan soğuk sütü mikserle çırpın ve soğuyan muhallebiye ekleyip tekrar çırpın.
Buzdolabına kaldırın.
Pate a Choux (Pataşü) hamuru için bir tencereye 100 gram tereyağını ve suyu ekleyip eritin.
Üzerine tuz, şeker, vanilya ve un ekleyin. Devamlı karıştırarak hamur kıvamı elde edin.
Ocaktan aldığınız hamur soğuduğunda içerisine teker teker yumurtaları kırın ve mikser yardımıyla iyice çırpın.
Koyu kıvamlı bir hamur elde ettiğinizde bu hamuru sıkma torbasına alın ve fırın tepsisine uzun şekiller halinde sıkın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü açık pembe olana kadar pişirin.
Pişen hamurlar soğuyunca ortasını bıçak yardımıyla kesin ve hazırladığınız iç dolgusunu kaşıkla yerleştirin.
Benmari usulü erittiğiniz bitter çikolata ve sütlü çikolata karışımını eklerlerin üzerine sürün.
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