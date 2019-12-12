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Görür görmez koşmaya başladı! İşte yüreklerin ağza geldiği o an

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Bursa'da sokakta bisiklet sürerken yokuştan aşağı hız alarak ilerlemeye başlayan kızını gören annenin yüreği ağzına geldi. Küçük kızını kurtarmak için peşinden koşan anne, tüm uğraşlarına rağmen kızını yakalamayı başaramayınca devreye yoldan geçen bir servis şoförü geldi. Servis şoförü küçük kızı bakın nasıl kurtardı...

Edinilen bilgiye göre, annesi de yanında olduğu sırada sokakta bisiklete binen küçük kız aniden yokuşa doğru yöneldi. Biranda hızlanmaya başlayan bisiklete yetişmeye çalışan annenin yüreği ağzına geldi. Dört yol ağzının bulunduğu kavşağa doğru hızla ilerleyen bisikleti yakalamak için koşan ancak yetişemeyen annenin imdadına bir servis şoförü yetişti. Minibüsü olduğu yere park eden servis şoförü, küçük kızı hızlanan bisikletin üzerinden aldı. Soluk soluğa kızının yanına giden anne, büyük şok yaşadı. Yaşananlar ise bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Şeref Özdemir, “Minibüsü garaja çekecektim. Çocuğu görmedim. Okulun önünden bir kadının bayır aşağı koştuğunu görünce çocuğu önünde fark ettim. El frenini çektiğim gibi kızı kurtarmak için hamle yaptım. Çok şükür bir kaza yaşanmadan olayı atlattık. O an dört yol ağzından hiçbir aracın geçmemiş olması da büyük bir faciyı önledi. Anne ve kızı çok büyük şoktaydı. Kız ağlamıyordu. Kütle gibi kucağıma düştü. Annesi bile 2-3 gün sonra teşekküre geldi” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
anne bisiklet yokuş

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
çocuğa araba çarpsa annesinin hatası
Bu servis şoförü abimiz potansiyel bir trafik kazasına engel olmuştur bu abimizden ALLAH razı olsun ellerin dert görmesin
annne anneeee tedbiri baştan alacaksın anneeeee :( adamı çileden çıkarmayın olmadan olacakları görün artık yaw. kümesin kapısını kapatmazsan tilki girer kuzuyu dışarda unutursan kurt kapar el frenini çekmezsen araç kaçar. çocuğuna sahip çıkmak başındayım demekle olmuyor. . Allah korumuş . geçmiş olsun
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