Görüşmeden 'ayrılık' çıktı! Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi sona erdi... Adaylar belli oldu bile!

Lige Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan Trabzonspor, son olarak UEFA Konferans Ligi'nden elenmesi büyük tepkilere neden olurken, taraftar St. Gallen maçının ardından 'istifa' tezahürarlarında bulunmuştu.

GÖRÜŞMEDEN AYRILIK ÇIKTI

Trabzonspor'da ikinci dönemini geçiren Avcı, yönetim ile bir görüşme gerçekleştirirken Başkan Ertuğrul Doğan ile yapılan görüşmeden ayrılık kararı çıktığı öğrenildi. Yapılan bir dizi fikir alış verişinin ardından Bordo-Mavili yönetim, deneyimli teknik adamla vedalaşma kararı aldı.

İŞTE ADAYLAR...

Abdullah Avcı ile yolların ayrılması kararı sonrası Bordo-mavililer için adaylar konuşulmaya başlandı bile... Bu isimlerden ilki daha önce Trabzonspor’da 4 kez teknik adamlık görevini yapmış olan Şenol Güneş...

Fatih Tekke ise adaylar arasında taraftarların da istediği isim olarak öne çıkıyor.

Trabzonspor formasını giymiş ve boş teknik adamlar arasında yer alan Sergen Yalçın da isimler arasında...

İKİNCİ DÖNEM PERFORMANSI

Trabzonspor'un ikinci döneminde 44 maça çıkan Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

61 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor ile 2021-22 yılında şampiyonluğa ulaştı. Bordo mavili takımda 2020-21 ve 2022-23 sezonlarının Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.

Abdullah Avcı, son dönemdeki performansıyla taraftarların tepkisi ile karşı karşıya gelmişti. Tecrübeli teknik direktör, bordo-mavili ekiple çıktığı 7 maçta ortalama 1.14 puan alarak, beklenen başarının altında kaldı.