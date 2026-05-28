Göz ağrısıyla gitti, kafatasından ağaç dalı çıktı! Tek bir yara bile yoktu

Rusya’da yaşanan sıra dışı olay dünya basınında gündem oldu. Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca geçmeyen göz ağrısıyla yaşayan 50 yaşındaki adamın kafatasından çıkan 12 santimetrelik ağaç dalı, doktorları bile şaşkına çevirdi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Yuri isimli adamın yaşadığı olay, evinin bahçesinde ağaç budadığı sırada başladı. Koruyucu gözlük takmayan Yuri, çalıştığı sırada sol gözünde aniden şiddetli bir acı hissetti. İlk anda küçük bir odun parçasının gözüne çarptığını düşündü.

Saatler içinde yanma ve batma hissi hafifleyince durumu önemsemeyen Yuri, günlük yaşamına devam etti. Ancak ilerleyen aylarda sol gözünde sürekli baskı hissi oluşmaya başladı. Zaman zaman batma yaşayan adam, bazı günler gözünü açmakta bile zorlandı.

MR ÇEKİLİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Farklı doktorlara başvuran Yuri, çeşitli damlalar kullandı ve birçok test yaptırdı. Ancak aylar boyunca ağrının gerçek nedeni ortaya çıkarılamadı. Doktorlar şikayetlerin sıradan bir göz rahatsızlığı ya da enfeksiyondan kaynaklandığını düşündü.

Durumu giderek ağırlaşan Yuri’nin sol gözündeki görme kaybı hızla ilerlemeye başlayınca yeniden hastaneye kaldırıldı. Yapılan detaylı tomografi ve MR görüntüleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

Doktorlar, göz çukurundan girerek sinüs boşluklarını delen büyük bir yabancı cismin kafatasının derinliklerine kadar ilerlediğini fark etti. İncelemeler sonucunda bu cismin tam 12 santimetre uzunluğunda kalın bir ağaç dalı olduğu ortaya çıktı.

En korkutucu detay ise dal parçasının beynin hayati damarlarına yalnızca milimetreler uzaklıkta bulunması oldu.

FARK EDİLMEDEN ZARAR VERİYOR

Uzmanlar, benzer vakalarda vücudun bazen yabancı cisimlere sıra dışı tepkiler verebildiğini belirtiyor. Özellikle cisim kritik sinirlere veya damarlara doğrudan zarar vermediğinde kişilerin uzun süre hayatta kalabildiği ifade ediliyor. Ancak doktorlara göre bu durum tamamen büyük bir şans.

Yuri’nin vakasında dikkat çeken bir diğer detay ise dışarıdan neredeyse hiçbir yara izinin görünmemesi oldu. Yüzünde belirgin bir hasar oluşmadığı için ilk muayenelerde ciddi bir travma ihtimali değerlendirilmedi.

Doktorlar, beynin kritik bölgelerine zarar verme riskine karşı oldukça hassas bir operasyon planladı. Açık ameliyat yerine endoskopik yöntem tercih edildi. Cerrahlar, yüz bölgesinde kesi açmadan burun deliklerinden girerek operasyonu gerçekleştirdi.

Saatler süren operasyon sonunda 12 santimetrelik ağaç dalı dikkatlice çıkarıldı. Operasyona katılan doktorlar, dal parçasının beynin hemen yanında durmasına rağmen hayati damarlara zarar vermemesini “mucize” olarak değerlendirdi.

